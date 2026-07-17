Esta fue la última publicación del hijo de Aylín Mujica días antes de morir

Durante este día, se ha dado a conocer que el hijo de la conductora Aylín Mujica perdió la vida, aunque no se sabe con mucha exactitud qué es lo que sucedió, fue el padre del joven, quien compartió esta lamentable noticia.

Fue la periodista Mandy Fridmann, quien compartió la noticia la mañana de este viernes 17 de julio, aunque los hechos ocurrieron el pasado día 16. Cabe mencionar que ya se confirmó que la conductora supo unos momentos después de esta triste noticia.

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¿Cuál fue la última publicación del hijo de Aylín Mujica?

Ante esto, muchos han comenzado a recurrir a redes sociales para recordar al joven, quien compartió unas fotografías en donde se muestra el estudio donde le gustaba realizar música.

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Por redes sociales, varios amigos y seguidores comenzaron a compartir comentarios y mensajes de despedida para el joven, donde muchos fans se han despedido y apoyado a la conductora en estos momentos tan complicados.

“Tu alma legendaria nunca podría estar confinada a este mundo” y “Sé que estás volando libre a través de todas las dimensiones, y tu luz vivirá en todos nosotros para siempre”, son algunos de los comentarios que se pueden ver.

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