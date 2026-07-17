Se registran 169 réplicas del sismo de magnitud 7.4 hoy en Chiapas; la más grande de 6.5

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el último informe sobre la actividad sísmica que se desencadenó por el sismo de 7.4 grados en la escala de Richter, que tuvo como epicentro Ciudad Hidalgo, Chiapas.

"Hasta las 20:00 horas del 17/julio/2026 se han registrado 169 replicas del sismo de M 7.4 ocurrido en Ciudad Hidalgo, Chiapas el 17/julio/2026, la más grande de magnitud M 6.5", publicó en sus redes sociales el SMN.

Hasta el momento de esta publicación, más de 160 réplicas se han registrado, en un día que la actividad sísmica en México se incrementó de manera muy significativa, incluso, hubo alerta de tsunami.

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La Secretaría de Marina (Semar) informó la cancelación de la alerta de tsunami emitida para el Pacífico mexicano luego del sismo de magnitud 7.4 registrado a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

A través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de X, la dependencia señaló que, tras analizar la información disponible y las observaciones del nivel del mar tanto en las costas nacionales como en las zonas cercanas al epicentro del movimiento telúrico, se determinó que no existen condiciones que representen un riesgo significativo para el litoral mexicano.

La institución precisó que no se esperan variaciones importantes en el nivel del mar, por lo que la alerta preventiva quedó sin efectos.