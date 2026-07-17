Empleada de Moon Palace The Grand Cancún agrede a huéspedes en un ataque de ira

A través de un video que se difundió en redes sociales, se dio a conocer cómo una empleada del hotel Moon Palace The Grand Cancún agredió a huéspedes con utensilios de la cafetería donde trabaja, incluso lanzó cuchillos.

Al parecer la mujer tuvo un arranque de ira que terminó en la agresión contra las personas y huéspedes que se encontraban en el lugar. Se desconocen los motivos que provocaron el episodio de furia extrema.

Según la información que ha transcendido en redes sociales, todo comenzó por una discusión con un huésped, lo que provocó un arranque de ira muy fuerte que alertó y espantó a los huéspedes.

El personal de seguridad no pudo contener la situación y no actuó de inmediato, ya que solo observó cómo la empleada seguía agrediendo y aventando todo lo que encontraba a su paso.

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La mujer llena de ira aventó comida, empaques de leche, partes de las cafeteras, mobiliario que estaba en la barra y hasta cuchillos. Hasta el momento de esta publicación el conocido hotel no había emitido ningún comunicado.