Síguenos

Última hora

Campeche

Denuncian plaga de mosquitos y falta de mantenimiento en parque de La Cruz en Champotón

Quintana Roo / Cancún

Empleada de Moon Palace The Grand Cancún agrede a huéspedes en un ataque de ira

El personal de seguridad no pudo contener la situación y no actuó de inmediato, ya que solo observó cómo la empleada seguía agrediendo y aventando todo a su paso.

Por Redacción Por Esto!

17 de jul de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

La empleada también aventó el mobiliario de la cafetería.
La empleada también aventó el mobiliario de la cafetería. / Foto: Captura de video

A través de un video que se difundió en redes sociales, se dio a conocer cómo una empleada del hotel Moon Palace The Grand Cancún agredió a huéspedes con utensilios de la cafetería donde trabaja, incluso lanzó cuchillos.

Al parecer la mujer tuvo un arranque de ira que terminó en la agresión contra las personas y huéspedes que se encontraban en el lugar. Se desconocen los motivos que provocaron el episodio de furia extrema.

Según la información que ha transcendido en redes sociales, todo comenzó por una discusión con un huésped, lo que provocó un arranque de ira muy fuerte que alertó y espantó a los huéspedes.

El personal de seguridad no pudo contener la situación y no actuó de inmediato, ya que solo observó cómo la empleada seguía agrediendo y aventando todo lo que encontraba a su paso.

Según, Yadriel “N” estranguló a su pareja sentimental cuando ella quería terminar la relación

Noticia Destacada

Vinculan a Yadriel “N” acusado del feminicidio en la SM 45 de Cancún

La mujer llena de ira aventó comida, empaques de leche, partes de las cafeteras, mobiliario que estaba en la barra y hasta cuchillos. Hasta el momento de esta publicación el conocido hotel no había emitido ningún comunicado.

Te puede interesar