Cruz Azul vence a San Luis con espectacular remontada y demuestra su jerarquía de campeón

El Cruz Azul dejó claro por qué es el vigente campeón de la Liga MX al protagonizar una espectacular remontada frente al Atlético de San Luis, imponiéndose por 3-2 después de encontrarse dos goles abajo en el marcador durante el segundo tiempo.

Antes del silbatazo inicial, el conjunto potosino rindió homenaje al campeón del futbol mexicano con un tradicional pasillo, reconociendo el título conquistado por La Máquina en el torneo anterior. Ya en el terreno de juego, el técnico Joel Huiqui apostó por una base muy similar a la del equipo que levantó el campeonato, con Erik Lira como referente en el mediocampo.

Durante la primera mitad, Cruz Azul fue el equipo que generó las oportunidades más claras, aunque la falta de contundencia evitó que pudiera reflejar su dominio en el marcador. Eberechi Eze y Carlos Rotondi estuvieron cerca de abrir el marcador, pero entre la falta de puntería y el travesaño mantuvieron el empate sin goles.

El panorama cambió de forma drástica al inicio del complemento. Atlético de San Luis aprovechó dos desatenciones defensivas para tomar una ventaja de 2-0. Primero, Sébastien Salles-Lamonge sorprendió con un potente disparo de zurda desde fuera del área y, apenas unos minutos después, Rafa Llorente amplió la diferencia tras definir frente al arquero Kevin Mier.

Así fue la anotación de nuestro 16 para igualar el encuentro.



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Obligado a reaccionar, Joel Huiqui movió de inmediato su banquillo con los ingresos de Gabriel Fernández, Nicolás Ibáñez y Luka Romero, modificaciones que cambiaron el rumbo del encuentro. La respuesta celeste llegó al minuto 63, cuando el Toro Fernández convirtió un penal señalado tras la revisión del VAR, devolviendo la confianza al conjunto visitante.

Así fue el cobro del Toro para acercarnos en el marcador.



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Con el impulso del descuento, Cruz Azul tomó el control absoluto del partido. Jeremy Márquez apareció al minuto 80 para empatar el encuentro tras definir dentro del área y, cuando el empate parecía definitivo, el propio mediocampista volvió a hacerse presente en tiempo de compensación con un disparo cruzado que selló el 3-2 definitivo.

La remontada permitió a La Máquina comenzar con tres puntos la defensa de su campeonato y reafirmar el carácter competitivo del equipo. Ahora, los celestes se preparan para su siguiente compromiso, que marcará su regreso al Estadio Banorte, donde se presentarán por primera vez ante su afición en el Apertura 2026.