La ex pareja de Aylín Mujica, ha confirmado la muerte de su hijo mayor

Este día viernes 17 de julio de 2026, Osamu Menéndez confirmó el lamentable fallecimiento de su hijo, Mauro Menéndez, quien es fruto de su relación con Aylín Mujica. Ante esta situación, aseguró estar destrozado y espera poder despedirse de él.

El músico mencionó que estaba en camino para ir por el cuerpo de su hijo, quien tan solo tenía 30 años. Recordemos que, la periodista Mandy Fridman, detalló que el joven perdió la vida el día de ayer 16 de julio.

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¿De qué murió el joven Mauro Menéndez?

Se reveló que el Dj y productor musical, decidió viajar al país de Bárbados, para poder disfrutar de un juego de béisbol. También se ha informado que el joven tenía neumonía, por lo que su madre le había pedido cancelar su viaje.

“Todo indica que habría sufrido un infarto”

Ahora, es el padre de su hijo, quien por medio de un mensaje confirmó esta lamentable noticia.

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“Perdónenme, no puedo hablar, mi hijo Mauro murió anoche y estoy destrozado. Voy en el avión a buscar su cuerpo. Los quiero siempre y agradezco sus mensajes de condolencias”.

Hasta el momento, Aylín Mujica no se ha pronunciado al respecto, aunque se sabe que se encuentra en Colombia, ya que forma parte de las grabaciones de “Top Chef VIP”.

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