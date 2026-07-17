La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia plan integral para combatir el sargazo en Quintana Roo

Desde Playa del Carmen, Quintana Roo, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció un Plan Integral para limpiar de sargazo de las playas del estado, el cual iniciará en 15 días y va a ser un trabajo en conjunto entre las Secretarías de Marina y de Turismo del Gobierno de México.

“Nos fuimos a recorrer en helicóptero, nos prestó la Marina un helicóptero, fuimos con el secretario de Marina a todas las playas, desde Tulum hasta Puerto Morelos, para ver el problema del sargazo que impacta mucho al turismo, a la gente y al turismo. Después nos reunimos y en 15 días vamos a hacer un Plan Integral para el sargazo. Participa la Marina, va a participar Turismo. Vamos a comprar más barcos para capturarlo en el mar, que es la mejor manera de hacerlo, y a trabajar para que sea reciclado el sargazo, que no genere problemas en la playa, entre otras acciones”

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La mandataria entregó escrituras en la colonia Colosio

Por otro lado, la presidenta hizo la entrega escrituras a las y los habitantes de la colonia Colosio, quienes forman parte del programa de Vivienda para el Bienestar.

También reveló que el objetivo de su mandato, es entregar un millón de escrituras en todo el país para dar certeza jurídica a las familias y destacó el caso de la colonia Colosio que por años recibió falsas promesas de regularización.

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La meta del programa de Vivienda para el Bienestar, es la construcción de 1.8 millones de viviendas, de esas 57 mil serán en Quintana Roo; además de la condonación y reestructuración de casi 5 millones de créditos impagables del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste).

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, informó que en la colonia Colosio de Playa del Carmen se entregaron 474 títulos de propiedad y 30 escrituras para los habitantes.

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La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, agradeció a la mandataria por el apoyo entregado, el cual represento un subsidio de 8 millones de pesos del gobierno federal para obtener las escrituras; además de que el Gobierno del estado se sumó con el subsidio de todos los derechos relacionados con el Registro Público de la Propiedad.

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