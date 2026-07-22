Ejidatarios de Ich-Ek sembrarán maíz pese al juicio por disputa de tierras en Hopelchén

Tras indicar que sembrarán las 10 hectáreas de tierras mecanizadas porque ya las prepararon para ello y cuentan con insumos como semilla de maíz, fertilizantes y plaguicidas, ejidatarios de la comunidad de Ich-Ek a quienes se les pretende arrebatar sus predios mediante un juicio por la aparición de un presunto dueño, indicaron que las defenderán porque las han trabajado desde hace 40 años como patrimonio familiar.

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Los ejidatarios Felipe Reneyro Poot Méndez, Israel Poot Nah y Lázaro Poot Canul, donde los dos primeros han sido comisarios ejidales de su comunidad, señalaron que el periodo de siembra inició el pasado 15 de julio y se prepararon a tiempo con los rastreos de suelo y la compra de insumos agrícolas con paquetes tecnológicos.

Indicaron que, pese a que las 260 hectáreas, de las cuales 10 son tierras mecanizadas, fueron aseguradas por la Fiscalía General del Estado mediante sellos colocados en los accesos del predio ubicado junto a la carretera federal 261 Hopelchén Campeche, no les queda otra opción que trabajar la tierra tal como lo han hecho por cuatro décadas.

No podemos dejar de trabajar nuestras tierras porque año con año las labramos, de ahí vivimos y mantenemos a nuestras familias, expresó Felipe Poot, quien señaló que, tras cuatro décadas, apareció un presunto propietario de nombre Bernabé, originario del poblado de Castamay en el municipio de Campeche, quien ahora reclama las 260 hectáreas pero muestra mayor interés en las 10 hectáreas mecanizadas.

Los campesinos afirman que la siembra no puede detenerse porque el ciclo agrícola ya inició. / Mauriel Koh

Recordaron que la Jueza Primero de lo Civil que lleva el caso es la misma que atiende el litigio de los menonitas de La Nueva Trinidad, quienes también disputan la propiedad de tierras contra un particular.

Por su parte, Israel Poot Nah, quien junto con su padre y su abuelo inició el trabajo de estas hectáreas, expresó que el pueblo de Ich-Ek los conoce y sabe que han trabajado la tierra de manera pacífica, contando con constancias de las autoridades ejidales que los respaldan como posesionarios legales.

Nos decretaron un aseguramiento del predio por 60 días sin poder entrar ni trabajarlo, pero nosotros vivimos del campo y no podemos dejar de labrar la tierra porque tenemos la posesión de la misma, por eso decidimos trabajar y sembrar las 10 hectáreas mecanizadas, expresó Poot Nah.

Aseguraron que no abandonarán sus tierras y las defenderán ante las instancias agrarias con los documentos de posesión correspondientes. Aunque la siembra de maíz estaba programada para iniciar el miércoles, una falla en la maquinaria agrícola pospuso los trabajos para el jueves.

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Indicaron que el presunto demandante no ha presentado ningún título agrario que acredite la propiedad, salvo un documento de compraventa notarial presuntamente ficticio. Añadieron que el sujeto promovió un Juicio Reivindicatorio Civil, pero un Juez de Primera Instancia desestimó sus argumentos al no acreditar la titularidad del predio.

En los accesos al predio permanecen colocados los folios de la Fiscalía General del Estado marcados con la leyenda de Predio Asegurado, correspondientes a la carpeta de investigación C 6 2025 124 y carpeta auxiliar 1200 25 2026 JC del Juez Segundo del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con fecha de aseguramiento del 09 de julio de 2026.

JGH