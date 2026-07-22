Filtran que Aylín Mujica no ha logrado repatriar el cuerpo de su hijo

El pasado 17 de julio, se confirmó el fallecimiento de Mauro Menéndez, conocido en la industria musical como Maahez, quien era hijo de la conductora Aylín Mujica. Se sabe que el joven con tan solo 30 años de edad perdió la vida en un viaje que realizó a la Isla de Barbados.

Tras casi una semana de su fallecimiento, se ha mencionado que el joven sufrió tuvo dos infartos, los cuales su cuerpo no resistió, pero lo más triste del caso, es que Aylín Mujica no ha logrado repatriar el cuerpo de su hijo.

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¿Qué está pasando con el cuerpo del hijo de Aylín Mujica?

Por medio de la periodista Mandy Fridmann, se ha revelado que el cuerpo del joven sigue en Barbados, ya que el fin de semana frenó los procesos correspondientes.

“Lamentablemente, no pudieron traerlo a Estados Unidos como era su idea, a Miami, ¿por qué? porque el muere un jueves, ellos llegaron un viernes toca el fin de semana, el fin de semana no se hizo nada, ellos (Aylín Mujica y Osamu Menéndez) no podían seguir quedándose en la isla…”

Cabe mencionar que la decisión de los padres fue cremar el cuerpo del joven, pero se sabe que esto no ha sucedido.

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“Ellos tenían que hacer todo el trámite que tenían que hacer, cuando termina el trámite el cuerpo o las cenizas, por qué decidieron ambos cremarlo, las cenizas vinieran a Miami, al día de hoy miércoles 22 de julio a casi una semana, todavía las cenizas de Mauro no sólo no están en Miami, sino que todavía ni siquiera son cenizas”

Finalmente, se sabe que Aylín Mujica se encuentra en Miami porque tuvo que reunirse con sus otros dos hijos.

“Mauro muere el jueves, el viernes llega el papá y la mamá, reconocen el cuerpo, hacen los trámites hacen todos los pagos y el sábado en la noche se regresan a Miami, porque tienen que abrazar y consolar a sus otros hijos que son chicos”

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