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Rosalía pide disculpas a fans argentinos por compartir mensaje ofensivo para el país

Los seguidores del país sudamericano realizaron un llamado para no ir a los conciertos de la artista.

Por Redacción Por Esto!

22 de jul de 2026

2 min

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Rosalía pide disculpas a fans argentinos por mensaje ofensivo.
Rosalía pide disculpas a fans argentinos por mensaje ofensivo. / Instagram: rosalia.vt

Tras la final del Mundial 2026, Rosalía se vio envuelta en una polémica que generó la molestia de los fanáticos argentinos. La situación comenzó cuando la artista reposteó en sus redes un video de Mia Khalifa que celebraba la victoria de España y contenía un texto considerado ofensivo para la Selección Argentina.

Los seguidores del país vieron ofensivo que la aclamada artista compartirá el video, esto llevó a que los fanáticos argentinos realizaran un llamado en redes sociales para no asistir a los conciertos de la artista. Ante la situación, Rosalía ofreció disculpas a los seguidores del país sudamericano.

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¿Por qué la comunidad argentina criticó a Rosalía?

El origen del conflicto comenzó cuando Rosalía compartió un video de Mia Khalifa en donde se incluía la frase en inglés "How life sounds now that the perlas have been defeated", utilizando la palabra ‘perlas’ como una burla dirigida al equipo argentino tras su derrota; este clip usaba el tema del artista titulado “Perlas”.

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La publicación provocó un fuerte rechazo en X e Instagram, llegando a generar llamados al boicot y solicitudes de reembolso de entradas para los conciertos que la cantante tiene agendados a inicios de agosto en el Movistar Arena de Buenos Aires como parte de su gira 2026.

¿Cómo Rosalía pidió disculpas a la comunidad argentina?

Ante la escalada de críticas, Rosalía eliminó la publicación y compartió dos historias en Instagram aclarando lo ocurrido. En este espacio; la artista española explicó que compartió el clip de la creadora de contenido debido a que usaron su tema musical, señalando que no deseaba el mal para Argentina.

Rosalía pide disculpas en sus redes sociales.
Rosalía pide disculpas en sus redes sociales. / Instagram: rosalia.vt

“Le di a compartir porque sonaba ‘La Perla’ y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdooonnnnn” escribió en una de sus historias la famosa artista. En otra publicación, la cantante señaló que sólo tenía amor para Argentina.

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