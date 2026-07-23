¿Qué es México Canta 2026?: y todo lo que debes saber sobre el "reality" de la Secretaria de Cultura

El concurso México Canta 2026 avanza hacia su etapa más importante con el próximo anuncio de los semifinalistas, quienes buscarán un lugar en la Gran Final de este certamen binacional que impulsa nuevas propuestas musicales con mensajes alejados de la violencia y las adicciones.

Organizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, en colaboración con el Consejo Mexicano de la Música, el proyecto reúne a jóvenes intérpretes y compositores de México y Estados Unidos con el objetivo de promover canciones que resalten el amor, el desamor y la grandeza de México, además de fortalecer los géneros tradicionales del país.

El calendario oficial establece que los semifinalistas de Estados Unidos serán anunciados el 24 de julio, mientras que los representantes de México se darán a conocer el 31 de julio, marcando el inicio de la recta final del concurso.

La primera semifinal se llevará a cabo el 23 de agosto en el Teatro Million Dollar de Los Ángeles, California. Una semana después, el 30 de agosto, la segunda semifinal tendrá como sede el Teatro Ángela Peralta, en Mazatlán, Sinaloa.

Los mejores participantes avanzarán a la Gran Final, programada para el 13 de septiembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, uno de los escenarios más emblemáticos del país. Dos días más tarde, el 15 de septiembre, los finalistas ofrecerán una presentación especial en el Zócalo capitalino como parte de las celebraciones patrias

En esta edición competirán 14 semifinalistas, divididos en siete representantes de México y siete de Estados Unidos, con una participación equilibrada entre hombres y mujeres de 18 a 29 años. Al término del certamen serán elegidos tres ganadores, además de reconocerse a los favoritos del públic

Uno de los principales atractivos de México Canta 2026 es el respaldo de importantes casas discográficas internacionales, que abrirán oportunidades de desarrollo artístico y profesional para los participantes, fortaleciendo así una plataforma que busca descubrir nuevas voces y promover una música con mensajes positivos y de identidad cultural.