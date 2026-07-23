Marcelo Ebrard recibió a Jamieson Greer en México para nueva ronda de revisión del T-MEC

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, recibió la noche del miércoles en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, quien llegó al país para continuar las negociaciones relacionadas con la revisión del T-MEC.

La visita del titular de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, conocida como USTR, forma parte de la tercera ronda bilateral entre los equipos de México y Estados Unidos sobre el futuro del acuerdo comercial de América del Norte.

Greer sostendrá este jueves 23 de julio una reunión en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En el encuentro también participarán funcionarios de la Secretaría de Economía y miembros de la delegación estadounidense.

¿Qué temas abordarán México y Estados Unidos sobre el T-MEC?

La nueva ronda de conversaciones contempla asuntos relacionados con el comercio de acero y aluminio, la industria automotriz, la seguridad económica, el sector agropecuario, las condiciones laborales y los servicios de pagos electrónicos.

La USTR informó que las delegaciones trabajarían durante tres días en la Ciudad de México para avanzar en las diferencias pendientes y fortalecer la relación económica bilateral.

Noticia Destacada Presidenta Sheinbaum se reunirá con Jamieson Greer por revisión del T-MEC y riesgo de nuevos aranceles

Uno de los objetivos del Gobierno mexicano consiste en conservar el acceso preferencial de sus productos al mercado estadounidense y evitar nuevas barreras arancelarias.

Estados Unidos, por su parte, busca atender el déficit comercial con México y cerrar posibles mecanismos que permitan que países externos obtengan beneficios del tratado sin cumplir sus reglas de origen.

¿Por qué es importante la visita de Jamieson Greer?

Jamieson Greer es el representante comercial de Estados Unidos y forma parte del gabinete del presidente Donald Trump. Desde ese cargo dirige las negociaciones comerciales internacionales y la aplicación de la política arancelaria estadounidense.

La reunión ocurre después de dos rondas bilaterales celebradas durante 2026. En la segunda, realizada en junio en Washington, los equipos analizaron reglas de origen para productos industriales, seguridad económica, agricultura, medio ambiente, acero, aluminio y automóviles.

Dándole la bienvenida a Jamieson Greer , titular de la USTR, a la ronda de conversaciones para la revisión del TMEC en curso . Welcome to México !! pic.twitter.com/IS7tgz2gv0 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 23, 2026

T-MEC continúa vigente durante las negociaciones

Estados Unidos decidió no aprobar de manera automática una extensión del tratado por otros 16 años durante la revisión conjunta iniciada el 1 de julio.

Sin embargo, el T-MEC permanece vigente mientras los tres países buscan acuerdos sobre los puntos que consideran pendientes.

La visita de Greer y su encuentro con Sheinbaum representan una nueva oportunidad para acercar posiciones. El Gobierno mexicano espera que las conversaciones permitan reducir la incertidumbre para exportadores, inversionistas y empresas que dependen de las cadenas de suministro de América del Norte.

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