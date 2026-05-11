“México Canta” abre segunda edición: fechas, requisitos y final en el Auditorio Nacional

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, presentó la segunda edición de “México Canta”, concurso impulsado por el gobierno federal para abrir espacios a jóvenes intérpretes y compositores de México y Estados Unidos.

El anuncio se realizó durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

De acuerdo con Curiel de Icaza, la nueva convocatoria forma parte de la estrategia de atención a las causas, cultura de paz y prevención de adicciones. La funcionaria subrayó que el objetivo no es prohibir géneros musicales, sino promover narrativas que no normalicen la violencia, la discriminación o el racismo.

En la presentación también participaron Majo Aguilar, Junior H y Miguel Trujillo, representante del Consejo Mexicano de la Música, organismo que reúne a integrantes de la industria, compositores, sellos independientes y comerciales. La primera edición reunió más de 15 mil registros y alcanzó más de 11 millones de visualizaciones a través de medios públicos.

¿Cuándo abre la convocatoria de “México Canta” y quiénes pueden participar?

La convocatoria de la segunda edición de “México Canta” estará abierta del 11 de mayo al 10 de junio a través de la plataforma oficial del concurso. Podrán registrarse jóvenes de 18 a 29 años, tanto de México como de comunidades mexicanas y mexicano-estadounidenses que viven en Estados Unidos.

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El certamen permitirá la participación de solistas, dúos y ensambles. Para esta edición, el enfoque estará puesto en el regional mexicano con fusión, debido al peso que este género tiene en el consumo de música mexicana en plataformas digitales.

Las canciones podrán interpretarse en español, inglés, lenguas originarias o “spanglish”, con lo que se busca reconocer la diversidad cultural y lingüística de las nuevas generaciones.

¿Cómo será la segunda edición de “México Canta”?

A diferencia de la primera edición, que se realizó con grabaciones en set, este año el concurso tendrá etapas presenciales en territorios vinculados con el desarrollo del regional mexicano. La Secretaría de Cultura informó que se anunciarán 14 semifinalistas: siete mexicanos y siete mexicano-estadounidenses.

La selección de semifinalistas mexicanos-estadounidenses se dará a conocer el 24 de julio, mientras que los semifinalistas de México serán anunciados el 31 de julio. Posteriormente, Canal 22 producirá cuatro programas especiales que serán transmitidos por medios públicos.

En esta edición, la elección de finalistas dependerá completamente del público, sin comité de especialistas ni jurado durante esa fase. Cada joven ganador recibirá como premio un contrato para grabar un disco con un sello por definir, además de acompañamiento profesional del Consejo Mexicano de la Música.

#MañaneraDelPueblo | La titular de la Secretaría de @cultura_mx, @ccurieldeicaza, anunció la segunda edición de "#MéxicoCanta Por la Paz y Contra las Adicciones", que contará con la participación de los artistas Majo Aguilar y Junior H, así como de Miguel Trujillo, representante… pic.twitter.com/iuxEx9Sy8j — Canal Catorce (@canalcatorcemx) May 11, 2026

¿Dónde serán las semifinales y la final de “México Canta”?

La primera semifinal se realizará el 23 de agosto en el Million Dollar, en Los Ángeles, California, ciudad elegida por su vínculo con la comunidad mexicano-estadounidense y con la evolución de la música regional mexicana. En esa etapa participarán siete artistas mexicano-estadounidenses y el público elegirá a tres finalistas.

La segunda semifinal se llevará a cabo en Mazatlán, con la participación de siete artistas mexicanos. También habrá votación del público y de ahí saldrán otros tres finalistas.

El 6 de septiembre se transmitirá un programa de recapitulación con lo mejor de las semifinales y se anunciará a un séptimo finalista.

La gran final está programada para el 13 de septiembre en el Auditorio Nacional, en la Ciudad de México, donde se definirán tres ganadores mediante votación del público. Además, los triunfadores se presentarán el 15 de septiembre en el Zócalo capitalino, como parte de una presentación especial.

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