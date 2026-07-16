Adolescente de 14 años es asegurado por presuntamente abusar de su hermana en Ciudad del Carmen

Una fuerte movilización de elementos de la Dirección de Seguridad Pública y cuerpos de emergencia se registró la tarde de este jueves en la colonia Miguel de la Madrid, luego de que se reportara un presunto caso de abuso sexual al interior de un domicilio, donde el señalado sería un adolescente de 14 años de edad y la víctima, una integrante de su propia familia.

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Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada sobre la calle Albatros, esquina con la calle Miguel de la Madrid, hasta donde arribaron inicialmente elementos de la Policía Municipal tras recibir el reporte a través del sistema de emergencias. Minutos después también acudieron paramédicos del grupo Acses para brindar atención y valoración a la presunta víctima.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, los oficiales aseguraron al adolescente de 14 años, quien fue señalado presuntamente de haber cometido el abuso en agravio de su hermana al interior del inmueble. Tras ser intervenido por los agentes, el menor fue abordado a una unidad oficial y trasladado para ser puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado.

Posteriormente, el adolescente fue canalizado para continuar el procedimiento legal correspondiente ante las autoridades competentes, mientras que la presunta víctima fue trasladada al Centro de Justicia para las Mujeres, donde rendiría su declaración, sería sometida a los exámenes médicos y psicológicos de ley y recibiría el acompañamiento institucional para el seguimiento de la carpeta de investigación.

Durante la intervención, familiares del menor manifestaron que desde hace tiempo presenta una conducta agresiva y conflictiva, asegurando que en distintas ocasiones ha utilizado machetes y otras armas blancas para amenazar o enfrentarse con integrantes de su propia familia. Incluso, señalaron que en incidentes anteriores habría protagonizado confrontaciones con elementos policiacos que acudieron a intervenir por reportes relacionados con su comportamiento.

Asimismo, los familiares expresaron sentirse rebasados por la situación, indicando que la madre del adolescente ya no puede controlar sus acciones y que el propio menor suele justificar su conducta argumentando que, por ser menor de edad, no enfrentará consecuencias legales.

Hasta el momento, ninguna autoridad había emitido información oficial sobre el caso. Será la Fiscalía General del Estado la encargada de integrar la carpeta de investigación, recabar las pruebas correspondientes y determinar la situación jurídica del adolescente conforme a lo establecido en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

JGH