Gobierno niega bloqueo de cuentas de Verónica Ruffo y aclara alcance de investigación de la FGR

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México negó que exista una solicitud para bloquear cuentas o inmovilizar recursos financieros de Verónica Ruffo, ante versiones difundidas en medios de comunicación y redes sociales.

Mediante una tarjeta informativa publicada este jueves 23 de julio, las autoridades federales señalaron que la Fiscalía General de la República (FGR) no pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aplicar una medida de este tipo contra Ruffo.

El documento precisó que tampoco existe una petición con ese propósito dentro de la investigación correspondiente. Con esta aclaración, el Gobierno federal rechazó que la persona mencionada forme parte de la lista de individuos cuyos recursos fueron objeto de revisión o inmovilización.

¿Qué dijo el Gabinete de Seguridad sobre Verónica Ruffo?

La tarjeta informativa explica que la FGR presentó ante la UIF una solicitud relacionada únicamente con las personas físicas y morales señaladas expresamente en una investigación.

Sin embargo, el Gabinete de Seguridad subrayó que Verónica Ruffo no se encuentra entre los nombres incluidos en ese requerimiento.

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La aclaración se emitió después de que circularan publicaciones sobre un presunto bloqueo de cuentas. Las autoridades no ofrecieron detalles adicionales sobre la investigación ni revelaron la identidad de las personas que sí están relacionadas con el expediente.

¿Cuándo puede la UIF inmovilizar cuentas bancarias?

El Gobierno federal explicó que las solicitudes para inmovilizar recursos deben sustentarse en indicios suficientes de un riesgo fundado, actual y verificable.

Estas medidas se solicitan cuando existen elementos que indican que los recursos podrían utilizarse para cometer, continuar u ocultar actividades ilícitas. También pueden aplicarse para evitar que el dinero sea transferido, utilizado de inmediato o incorporado a circuitos financieros o comerciales vinculados con la delincuencia organizada.

La inmovilización tiene carácter preventivo y debe respetar los derechos de las personas involucradas, así como el debido proceso establecido en la legislación mexicana.

El Gabinete de Seguridad informa: pic.twitter.com/BlkqOakecu — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 23, 2026

Gobierno federal pide respetar el debido proceso

El Gabinete de Seguridad reiteró su compromiso de actuar conforme al Estado de derecho y mantener la coordinación entre las instituciones encargadas de seguridad, procuración de justicia e inteligencia financiera.

También aseguró que cualquier medida sobre cuentas o propiedades debe estar respaldada por una investigación y por los procedimientos legales correspondientes.

Con la publicación del comunicado, las autoridades federales buscaron frenar la difusión de información incorrecta y aclarar que, hasta este momento, no existe una acción de la FGR o la UIF contra los recursos de Verónica Ruffo.

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