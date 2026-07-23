Investigan ataque armado en avenida Huayacán de Cancún; agente de la Fiscalía habría muerto y un civil resultó herido

La noche de ayer miércoles se registró una intensa movilización de corporaciones de Seguridad y cuerpos de emergencia sobre la avenida Huayacán, a la altura del residencial Aqua, tras un presunto enfrentamiento armado. De forma extraoficial trascendió que un elemento de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado perdió la vida y un civil resultó lesionado por impactos de arma de fuego.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 22:30 horas mediante una llamada al número de emergencias 911, en la que se alertó sobre múltiples detonaciones en las inmediaciones de la Supermanzana 325. El aviso activó los protocolos de Seguridad y el denominado Código Rojo, lo que movilizó a corporaciones hacia el sitio.

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Desde el Complejo de Seguridad C5 se coordinó el despliegue de agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Policía Municipal, Defensa, Marina y Guardia Nacional, tras los primeros reportes que indicaban personas lesionadas por arma de fuego.

Conforme avanzó el operativo, de manera extraoficial trascendió que uno de los involucrados era un elemento de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, quien habría perdido la vida, mientras que un civil resultó lesionado. Ante esa versión, la corporación reforzó el despliegue para asegurar el área e iniciar la búsqueda de los presuntos responsables.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 22:30 horas, en la avenida Huayacán / Leonardo Chacón

El civil herido recibió los primeros auxilios por parte de paramédicos y posteriormente fue trasladado a un hospital para continuar con su atención médica. Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían informado oficialmente sobre su estado de salud.

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, el agente habría desenfundado su arma de cargo para responder a la agresión; sin embargo, durante el intercambio de disparos fue alcanzado por un proyectil. Las autoridades aún no han determinado si el atentado iba dirigido contra el elemento policial o contra otra persona y este intervino durante los hechos.

El área permaneció acordonada durante varias horas mientras personal de Servicios Periciales y agentes ministeriales realizaban las diligencias correspondientes. Sobre la carpeta asfáltica quedaron esparcidos múltiples casquillos percutidos, los cuales fueron asegurados e incorporados a la carpeta de investigación como evidencia.

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Paralelamente, las autoridades iniciaron el análisis de las cámaras de videovigilancia enlazadas al Complejo de Seguridad C5, con el propósito de reconstruir la mecánica del ataque, identificar a los responsables y establecer la ruta que siguieron tras la agresión.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha emitido información oficial sobre personas detenidas, el posible móvil del ataque ni ha confirmado el fallecimiento del agente. Las investigaciones continúan para esclarecer lo ocurrido y determinar si el hecho estuvo relacionado con una agresión directa o con otro episodio de violencia registrado en esa zona de la ciudad.