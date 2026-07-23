Más recursos para calles, parques y servicios: municipios de Yucatán reciben 2 mil 686 mdp

Con una bolsa adicional de casi 459 millones de pesos, los 106 ayuntamientos de Yucatán fortalecieron sus finanzas durante el segundo trimestre del año. Recibieron de la Federación y el Gobierno del Estado un total de 2 mil 686 millones 175 mil 931 pesos en participaciones y aportaciones destinadas a obras públicas, programas sociales y servicios municipales.

Las participaciones y aportaciones federales son recursos que la Federación transfiere a los estados y municipios como parte del sistema de coordinación fiscal, con el objetivo de fortalecer sus finanzas y permitir la prestación de servicios públicos, ejecución de obras y atención de necesidades sociales.

Mientras las participaciones son recursos de libre disposición para los gobiernos locales, las aportaciones están etiquetadas para fines específicos, como infraestructura social, seguridad, educación o fortalecimiento municipal.

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Así, el aumento representa un crecimiento de 20.6 por ciento frente a los 2 mil 227 millones 249 mil 179 pesos distribuidos entre enero y marzo, reflejando una mayor disponibilidad financiera para que las comunas impulsen proyectos de infraestructura y atiendan las principales necesidades de la población.

Así lo revela el más reciente informe de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), publicado esta semana en el Diario Oficial del Gobierno del Estado (DOGE), donde se detalla el comportamiento de las ministraciones realizadas a los 106 ayuntamientos.

Entrega a tiempo

De acuerdo con el reporte, los recursos fueron entregados conforme al calendario establecido, por lo que los gobiernos municipales avanzan en la ejecución de proyectos autorizados mediante licitación pública o adjudicación directa.

Entre las principales acciones previstas destacan la repavimentación de calles, ampliación de la red eléctrica, apoyos para vivienda, subsidios al campo y la agricultura, así como la rehabilitación de parques, canchas deportivas y demás infraestructura urbana.

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El documento precisa que del total distribuido durante el segundo trimestre, 610 millones 818 mil 831 pesos correspondieron al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS); 620 millones 25 mil 768 pesos al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun); y 284 millones 277 mil 380 pesos al Fondo de Fomento Municipal (FFM), además de otras participaciones e incentivos.

El informe también confirma que Mérida fue el municipio que concentró la mayor cantidad de recursos al captar 858 millones 960 mil 007 pesos entre abril y junio, muy por encima del resto de las demarcaciones de la entidad.