Julio Preciado fue sometido a una cirugía para colocarle un marcapasos.

El cantante del género regional mexicano, Julio Preciado, fue intervenido quirúrgicamente durante la mañana de este lunes 10 de agosto para la colocación de un marcapasos cardíaco. La operación tuvo lugar en un hospital de Guadalajara, Jalisco, alrededor de las 5:30 horas.

La información fue compartida por el programa “De primera mano”, espacio en donde se mostró un comunicado del equipo del artista. En el escrito, se compartieron algunos detalles sobre la operación a la que se tuvo que someter el músico, generando sorpresa y preocupación entre los seguidores.

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¿Cuál es el estado de salud de Julio Preciado tras su cirugía cardíaca?

De acuerdo con el reporte médico oficial emitido por el equipo de Julio Preciado, el procedimiento quirúrgico consistió en un implante de marcapaso bicameral de forma electiva. La medida preventiva se tomó tras detectar afecciones en su sistema de conducción eléctrica, específicamente un bloqueo atrioventricular de segundo grado.

Se informó que el equipo médico confirmó que la intervención se realizó de manera satisfactoria y sin complicación alguna. El exvocalista de la Banda El Recodo permanecerá hospitalizado en observación durante 24 horas como parte del protocolo de seguridad y vigilancia estándar, proyectando su alta médica para este martes 11 de agosto.

¡Julio Preciado recibe un MARCAPASOS! El cantante fue sometido al procedimiento, en exclusiva, compartió su estado de salud#DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/33hza6rSnT — De Primera Mano (@deprimeramano) August 10, 2026

El estado de salud de Julio Preciado requiere sumo cuidado debido a que en 2020 recibió un trasplante de riñón. Su condición de paciente inmunosuprimido, sumada a antecedentes previos de hipertensión, trombosis y complicaciones respiratorias, hace que cualquier infección o alteración cardiaca sea tratada con máxima prioridad.

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