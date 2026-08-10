Cruz Azul sufre falla en vuelo y es desviado a Minnesota rumbo a Chicago

Lo que debía ser una jornada destinada al descanso y recuperación de Cruz Azul terminó convertido en un largo traslado por Estados Unidos. El avión que llevaba al equipo de Nueva Jersey a Chicago presentó una falla y tuvo que ser desviado a Minnesota por motivos de seguridad.

El contratiempo representó un duro golpe para la planificación de la Máquina Cementera, que tenía previsto aprovechar este lunes para recuperarse físicamente antes de su siguiente compromiso en la Leagues Cup. En lugar de descansar, jugadores y cuerpo técnico tuvieron que permanecer varias horas en tránsito.

¿Qué pasó con el vuelo de Cruz Azul?

De acuerdo con los reportes, el vuelo de Cruz Azul presentó problemas durante el trayecto entre Nueva Jersey y Chicago. Ante la situación, la aeronave fue desviada y aterrizó en Minnesota como medida preventiva para garantizar la seguridad de todos los pasajeros.

El incidente provocó un retraso considerable y obligó al plantel a modificar por completo su itinerario. Después de permanecer en Minnesota, el equipo pudo continuar su viaje hacia Chicago, aunque con varias horas perdidas en el proceso.

Cruz Azul llegó a Chicago sin comer desde el desayuno

El problema no solo afectó el traslado. Según el reporte del periodista Adrián Esparza Oteo, cuando el plantel finalmente estaba llegando a Chicago, los jugadores todavía no habían podido comer desde el desayuno.

La situación aumentó el desgaste para un equipo que atraviesa una exigente agenda en la Leagues Cup, con partidos en diferentes ciudades de Estados Unidos y poco margen entre cada compromiso.

El calendario de Cruz Azul contemplaba este lunes como una jornada para recuperar fuerzas después de sus recientes partidos. Sin embargo, el incidente aéreo transformó ese periodo en horas de espera, traslado y reorganización.

La Máquina venía de disputar dos encuentros en pocos días: primero derrotó 1-0 al Philadelphia Union y posteriormente consiguió una victoria 2-1 sobre New York City FC, por lo que el descanso tenía especial importancia para el plantel.

Cruz Azul tiene programado su siguiente partido frente al Chicago Fire, por lo que el cuerpo técnico deberá ajustar su preparación después de una jornada que estuvo marcada por el contratiempo aéreo y que terminó afectando los planes de recuperación del equipo.