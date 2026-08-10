Ex policía pierde la vida en la vía pública de la colonia Peña en Campeche

Un hombre conocido como “Camacho”, quien fue elemento de corporaciones de Seguridad Pública y posteriormente de la Policía Federal, falleció la noche de este lunes en la vía pública, en la colonia Peña, de la ciudad de Campeche.

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Los hechos ocurrieron en el cruce del Circuito Constitución con la avenida Álvaro Obregón y la carretera Antigua a Mérida, frente a una conocida tienda de pinturas y cerca de la denominada zona de tolerancia.

De acuerdo con información recabada en el lugar, el ex policía presuntamente padecía una enfermedad degenerativa. El hombre se encontraba en la vía pública cuando perdió la vida, por lo que personas que se percataron de lo ocurrido solicitaron la presencia de los servicios de emergencia.

Paramédicos acudieron al sitio para valorar al hombre; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Posteriormente, elementos de la Policía Estatal resguardaron el lugar y cubrieron el cuerpo mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Personas que conocieron a “Camacho” señalaron que habría formado parte de las primeras generaciones de la antigua corporación de Seguridad Pública, para posteriormente incorporarse a las filas de la desaparecida Policía Federal.

Según versiones recabadas en el sitio, durante los últimos años su estado de salud se habría deteriorado debido a la enfermedad que presuntamente padecía y aparentemente se encontraba en situación de calle. Hasta el momento, esta última versión no ha sido confirmada oficialmente.

El área permaneció acordonada por agentes estatales en espera de la llegada del personal correspondiente para realizar el levantamiento del cuerpo y las diligencias necesarias para determinar formalmente la causa del fallecimiento.

Asimismo, se esperaba ubicar a familiares del ex elemento policial para realizar los trámites correspondientes y hacerse cargo del cuerpo.