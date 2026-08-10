Lluvias fuertes y granizo en CDMX: activan Alerta Amarilla en cinco alcaldías este 10 de agosto

El Gobierno de la Ciudad de México activó la Alerta Amarilla por lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este lunes 10 de agosto de 2026, ante el pronóstico de precipitaciones que podrían generar encharcamientos, afectaciones viales y otros riesgos.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que la medida preventiva se mantiene para Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, Iztapalapa y Tláhuac, donde se prevé que las condiciones meteorológicas adversas continúen durante varias horas.

Para estas demarcaciones se esperan acumulaciones de lluvia de entre 15 y 29 milímetros, además de la posibilidad de granizo, principalmente entre las 13:00 y las 21:00 horas.

Las autoridades capitalinas pidieron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, especialmente si debe trasladarse durante la tarde o permanecer en zonas donde suelen presentarse inundaciones.

¿En qué alcaldías de CDMX hay Alerta Amarilla por lluvias?

La Alerta Amarilla está activa en cinco alcaldías de la capital:

Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, Iztapalapa y Tláhuac son las demarcaciones donde Protección Civil prevé las precipitaciones de mayor intensidad durante este lunes.

La lluvia podría presentarse acompañada de granizo, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre vialidades, zonas bajas, barrancas y puntos donde históricamente se generan acumulaciones importantes de agua.

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Aunque el periodo establecido comprende de las 13:00 a las 21:00 horas, las condiciones pueden modificarse conforme avance la tarde, por lo que se recomienda revisar las actualizaciones meteorológicas antes de realizar traslados.

¿Qué riesgos hay por las lluvias fuertes en CDMX?

Entre las principales afectaciones previstas se encuentran encharcamientos e inundaciones en vialidades, reducción de visibilidad y complicaciones para la circulación vehicular.

Las lluvias también pueden provocar que ramas, árboles u objetos sean arrastrados o derribados, por lo que se pide conducir con mayor precaución y evitar zonas donde existan cables eléctricos, espectaculares o estructuras que presenten riesgo de caída.

Protección Civil recomendó no intentar atravesar calles inundadas, debido a que la profundidad del agua puede ser difícil de calcular y representar un peligro tanto para peatones como para automovilistas.

¿Qué recomienda Protección Civil ante la Alerta Amarilla?

Las autoridades aconsejaron portar paraguas o impermeable y mantener libres de basura las coladeras ubicadas dentro y fuera de los domicilios.

También se pidió evitar arrojar grasas u otros residuos al drenaje, ya que pueden dificultar el desalojo del agua durante precipitaciones intensas.

⚠️🌧️ Se activa #AlertaNaranja por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del lunes 10/08/2026, en las demarcaciones: @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta y @XochimilcoAl.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/q5XwGcs8Hv — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 10, 2026

En caso de tormenta, la población debe alejarse de árboles, muros, postes, cables eléctricos y anuncios espectaculares que puedan desprenderse.

Para reportar una emergencia se encuentran disponibles el 911, Locatel en el 55 5658 1111 y Protección Civil en el 55 5683 2222.

La SGIRPC recomendó seguir únicamente sus canales oficiales durante el resto del día, ya que la alerta puede actualizarse, ampliarse a otras alcaldías o modificarse dependiendo de la evolución de las lluvias en la Ciudad de México.

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