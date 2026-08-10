Investigan a policía de Campeche acusado de robar pertenencias de un auto en Hecelchakán

La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana de Campeche informó que iniciará una investigación interna contra un elemento policial en activo, luego de que fuera señalado en publicaciones difundidas en redes sociales por presuntamente abrir un vehículo y sustraer pertenencias en Hecelchakán.

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El subsecretario de Operación Policial, Alejandro Yosafat García Villalpando, confirmó que la corporación tiene conocimiento de la publicación que circula en el municipio y precisó que el agente señalado se encontraba en su día de descanso cuando presuntamente ocurrieron los hechos.

De acuerdo con lo expuesto por el funcionario, las publicaciones señalan al policía por supuestamente abrir un vehículo y sustraer algunas pertenencias. Ante esta situación, la dependencia exhortó a las personas que aseguran haber resultado afectadas a presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Campeche.

García Villalpando indicó que, independientemente de la denuncia que puedan presentar los afectados, la Dirección General de Asuntos Internos abrirá una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar la posible responsabilidad del elemento policial.

Una vez integrada, la investigación interna será turnada a la Comisión de Honor y Justicia, instancia que deberá analizar el caso y emitir una resolución sobre la situación del agente señalado.

Hasta el momento, la autoridad no informó sobre alguna suspensión o separación del cargo del policía, por lo que será el procedimiento interno, además de las investigaciones que pudieran realizarse ante la Fiscalía en caso de existir una denuncia, el que determine las responsabilidades correspondientes.