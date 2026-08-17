Emiliano Aguilar revela porque no entró a ‘LCDLFM’: “No me dejaban fumar”

El cantante Emiliano Aguilar desató polémica al revelar que estuvo en negociaciones formales con la producción de ‘La Casa de los Famosos México’ para integrarse como participante para la cuarta temporada del reality show; sin embargo, las conversaciones se cayeron debido a las estrictas restricciones sobre sus hábitos personales.

Por medio de sus redes sociales, el hijo mayor de Pepe Aguilar explicó de manera directa que las reglas sobre el consumo de algunas sustancias y el manejo de un medicamento recetado impidieron su llegada al famoso reality show para la nueva temporada que se encuentra en transmisión.

Noticia Destacada La Casa de los Famosos México: ¿Le hicieron brujería a Cynthia Klitbo?

¿Por qué Emiliano Aguilar no entró a ‘La Casa de los Famosos México’?

Por medio de un video compartido en su cuenta oficial de Instagram, Emiliano Aguilar explicó de manera directa que existen reglas sobre el consumo de marihuana y el manejo de ciertos medicamentos recetados. Estos lineamientos ‘La Casa de los Famosos México’, impidieron la llegada del músico al show.

Durante su declaración, el rapero expresó su molestia y no se guardó nada al cuestionar el criterio del programa. "No me dejaron entrar porque no podía fumar marihuana y por otras cosas", afirmó con tono sarcástico, señalando que para él esas condiciones resultaban inaceptables.

La molestia del artista escaló cuando señaló una supuesta incongruencia en la aplicación del reglamento. Emiliano aseguró haberse enterado de rumores sobre habitantes de la edición actual que han logrado consumir sustancias no permitidas. "Ahorita me estoy enterando de que están fumando mota todos estos güeyes... ah, pero yo soy el marihuano y el ondeado", reclamo de forma contundente.

Por el momento, ni la producción ni la cadena televisiva han emitido comentarios oficiales sobre los dichos de Emiliano Aguilar. Las reglas generales del formato prohíben estrictamente el uso de drogas ilegales, limitando el consumo en áreas privadas exclusivamente al tabaco bajo la regulación correspondiente.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal