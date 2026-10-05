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Colapsa la calle 14 en Champotón: baches y fuga de agua complican el tránsito vehicular

Vecinos de la colonia La Cruz en Champotón denunciaron el mal estado de la calle 14, entre 9 y 7. Exigen apoyo municipal ante baches, agua estancada y una fuga activa.

Por Jorge May

5 de oct de 2026

1 min

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Vecinos de la colonia La Cruz en Champotón denunciaron el grave deterioro de la calle 14.
Vecinos de la colonia La Cruz en Champotón denunciaron el grave deterioro de la calle 14. / Jorge May

Habitantes de la calle 14, entre las calles 9 y 7 de la colonia La Cruz, en el municipio de Champotón, denunciaron las pésimas condiciones en las que se encuentra dicha vialidad, la cual acumula agua pluvial estancada, severos baches y una fuga de agua potable.

El percance se registró durante la noche de este domingo sobre la avenida 47 con calle 38.

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Durante un recorrido por la zona, colonos manifestaron su molestia e inconformidad, al tiempo que exigieron la intervención urgente de las autoridades municipales para que apliquen medidas correctivas a la brevedad.

Los inconformes señalaron que el deteriorado estado de la arteria afecta directamente las fachadas de sus viviendas, además de complicar la movilidad tanto de automovilistas como de peatones que transitan diariamente por el sector.

Por su parte, la vecina Karla Qué Trejo explicó que el constante paso de los vehículos dañó una manguera expuesta que atraviesa la calle, lo que desencadenó la fuga de agua. Ante el riesgo y para evitar que el problema se incremente, los residentes colocarán palos y señalizaciones improvisadas para obligar a los conductores a reducir la velocidad.

JGH

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