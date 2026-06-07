Rosa María Noguerón; productora de La Casa de los Famosos descarta a Yeri Mua y Emiliano Aguilar

La productora de La Casa de los Famosos México, Rosa María Noguerón, aclaró el estatus de varios nombres que sonaban con mucha fuerza en las redes sociales para unirse a la nueva temporada del exitoso reality show. Sin embargo, fue clara al descartar oficialmente a la creadora de contenido Yeri Mua y del rapero Emiliano Aguilar.

En un encuentro con los medios, la producción del reality show detalló las razones por las que estos dos nombres que habían sonado con fuerza en redes sociales fueron descartados de poder unirse al programa. Noguerón detalló cada caso y comentó que con uno de ellos hubo algunas negociaciones.

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En el caso de Emiliano, Noguerón confirmó que existió un interés real y pláticas con el hijo de Pepe Aguilar, cuya personalidad disruptiva resultaba muy atractiva para el formato del programa. Sin embargo, reveló que la negociación no llegó a buen puerto debido a factores externos ajenos al equipo de Televisa Univision.

"Nos encanta, creo que es una gran personalidad, tuvimos pláticas con él, sin embargo, por asuntos que estaban fuera de nuestras manos, no se logró concretar", explicó la productora. A pesar de quedar fuera de esta edición, la ejecutiva no cerró la puerta por completo, asegurando que "no quitan el dedo del renglón" para integrarlo en temporadas futuras.

Respecto a la popular influencer veracruzana, la postura fue mucho más tajante, desmintiendo que hubieran existido pláticas formales en esta ocasión. Noguerón aclaró que los principales obstáculos son las prioridades profesionales de la creadora de contenido y su renuencia a someterse al aislamiento extremo que exige el formato.

La productora detalló que Yeri Mua simplemente "no está convencida de encerrarse tanto tiempo", echando por tierra los rumores que inundaban las plataformas digitales. Cerrando de esta manera la posibilidad de ver a la creadora de contenido dentro del famoso reality show.

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