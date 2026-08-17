La Casa de los Famosos México: ¿Le hicieron brujería a Cynthia Klitbo?

Las cosas están muy tensas en ‘La Casa de los Famosos México’, donde todos los habitantes están haciendo todo lo que pueden para llegar a las semanas finales y poder luchar por el gran premio del polémico reality.

Sin embargo, mientras todo sigue su camino, La Güera de las Estrellas, ha hecho algunas predicciones de lo que van a vivir los famosos en los próximos días, pero lo que más ha sorprendido, es que Cynthia Klitbo podría estar en riesgo de que le hagan brujería.

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¿Cynthia Klitbo está en riesgo de una brujería?

Cuando se le cuestionó en una transmisión sobre la posibilidad de una brujería dentro de ‘La Casa de los Famosos México’, incluso si la llamada villana de las telenovelas, estaba siendo víctima de un trabajo.

Lo sorprendente del caso, fue que afirmó que ella es la que está haciendo ‘cochinadas’, aunque no reveló más detalles sobre el caso. Sin embargo, también reveló que en la comida podría estar presente la brujería.

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Finalmente, reveló a los famosos que van a estar en la tabla de los nominados esta semana, entre ellos Brianda Deyanara, Ese Péres y Ernesto Laguardia; aunque también van a aparecer Flor Vigna y a Memo Schutz.

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