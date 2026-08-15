Luto en Ciudad del Carmen: muere Rafael Guido Jiménez, el “Rey del Acordeón Vallenato del Sureste”

Ciudad del Carmen despide con tristeza a Rafael Guido Jiménez, reconocido integrante del grupo musical Rafael y su Onda Chicana y recordado con cariño por generaciones como “El Rey del Acordeón Vallenato del Sureste”.

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La noticia de su fallecimiento en el Seguro Social del Centro ha dejado un profundo vacío entre familiares, amigos, músicos y todas aquellas personas que, durante años, tuvieron la oportunidad de escucharlo tocar y disfrutar de sus presentaciones en distintos puntos de la isla.

Don Rafael fue de esos músicos que no necesitaban grandes escenarios para hacer sentir su presencia. Bastaba un acordeón entre sus manos, una canción conocida y el ambiente adecuado para que comenzaran a aparecer los recuerdos, las sonrisas y hasta las ganas de cantar.

Durante muchos años recorrió restaurantes y diferentes rincones de Ciudad del Carmen llevando consigo su música. Entre esos lugares estuvo La Manigua, donde en innumerables ocasiones hizo vibrar el ambiente con su acordeón y con aquellas canciones que terminaron convirtiéndose en parte de la vida cotidiana de quienes frecuentaban estos espacios.

Su música acompañó reuniones, celebraciones, noches entre amigos y momentos que hoy, con su partida, seguramente serán recordados con una mezcla de nostalgia y cariño.

Porque Rafael Guido Jiménez no solamente interpretaba canciones, creaba recuerdos. Su acordeón se convirtió en una voz reconocible para muchas personas y en una compañía constante para quienes disfrutaban de la música regional y vallenata.

Con el paso de los años, su talento lo hizo ganarse un lugar especial entre los músicos de la región. Su estilo y su manera de interpretar hicieron que fuera reconocido por el público como el Rey del Acordeón Vallenato del Sureste, un sobrenombre que refleja el cariño y la admiración que consiguió a lo largo de su trayectoria.

Hoy, inevitablemente, quedarán aquellas imágenes de Don Rafael con su acordeón, las melodías que alguna vez llenaron restaurantes y reuniones, y las voces de quienes seguramente podrán decir: “Yo alguna vez lo escuché tocar”.

Ese será quizá uno de sus mayores legados: haber dejado una canción en la memoria de tantas personas. La muerte puede apagar una voz y detener unas manos, pero hay melodías que se quedan para siempre. Y las de Don Rafael seguirán viviendo cada vez que alguien recuerde una noche de música, una reunión, un restaurante de la isla o aquel sonido inconfundible de su acordeón.

A sus familiares, amigos y compañeros músicos, nuestras más sinceras condolencias por esta irreparable pérdida.

Descanse en paz, Rafael Guido Jiménez.