Tarjetas Bienestar en Quintana Roo 2026: Este es el último día de las entregas a beneficiarios

Los beneficiarios de los programas Pensión Mujeres Bienestar y la Pensión Adulto Mayor, ya pueden recoger su tarjeta correspondiente en donde recibirán sus apoyos económicos.

Al momento de acudir a las entregas, deberán llevar consigo dos documentos los cuales son completamente obligatorios.

Noticia Destacada Médicos jubilados podrán ganar alrededor de 20 mil pesos al mes sin perder su pensión en nuevos consultorios de Salud

Fechas de las entregas de Tarjetas Bienestar en Quintana Roo

Desde ayer lunes 24 de agosto los beneficiarios pueden acudir a los módulos de entrega, mientras que el último día es este domingo 30 del mismo mes.

¿Qué llevar en la entrega de las Tarjetas Bienestar?

Comprobante de trámite

Identificación oficial vigente original y copia

¿Cuánto reciben beneficiarios de Pensión Mujeres Bienestar?

Las beneficiarias reciben un apoyo económico de 3,100 pesos mexicanos bimestrales (cada dos meses)

¿Cuánto reciben beneficiarios de Pensión Mujeres Bienestar?

Los adultos mayores reciben un apoyo económico de 6,400 pesos mexicanos bimestrales (cada dos meses)