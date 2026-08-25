Victoria Ruffo reacciona a las declaraciones de Alessandra Rosaldo por el debut de Aitana Derbez

Hace un par de días, Victoria Ruffo se convirtió en el centro de atención por las declaraciones que hizo sobre el debut en el escenario de Aitana Derbez, hija de Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez.

Todo esto comenzó, porque la actriz habló sobre el debut como bailarina de Aitana Derbez, momento que sucedió junto a su madre en una de las presentaciones de “Sentidos Opuestos”.

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¿Qué dijo Victoria Ruffo sobre el debut de Aitana Derbez?

En una entrevista, la actriz aseguró que todos los menores a la edad de Aitana están feos, aunque reveló que la hija de Eugenio Derbez sí bailaba y cantaba. Por su parte, Alessandra Rosaldo aseguró que su hija no tiene acceso a las redes sociales, por lo que no entró en polémica.

"No sé, no tengo nada que opinar. No me gusta opinar de las personas"

¿Qué mensaje le mandó Victoria Ruffo a Alessandra Rosaldo?

Tras toda la polémica que se generó, Victoria Ruffo volvió a ser cuestionada sobre la polémica que causaron sus palabras, asegurando que ella no tiene problemas con nadie, pero que las preguntas de la prensa la meten en aprietos.

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"Me llevo muy bien con todo el mundo, pero luego me hacen preguntas de gente que de verdad me viene valiendo toneladas. Me meten en cada problema (la prensa)"

Pidió que ya no le pidan hablar sobre la vida de otras personas, aunque no se mostró arrepentida de sus palabras.

"Ya no me hagan hablar, ni decir tonterías, ya no me quiero meter con nadie, ni opinar de nadie. No me arrepiento de nada, no digo nada malo"

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