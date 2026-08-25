Sin experiencia en cargos públicos, América Alpuche reaparece en MC rumbo al 2027 en Playa del Carmen

Movimiento Ciudadano sigue sin ser una oposición naranja con peso real en el municipio y ahora busca impulsar a nuevos cuadros como América Rozmar Alpuche Méndez.

La joven activista empieza a sonar en los corrillos del partido tras reaparecer en la XIII Sesión de la Coordinadora Ciudadana celebrada en Chetumal a finales del 2025, acompañando a Adrián Pérez Vera y a Sixto Cuevas.

Su nombre se menciona entre quienes buscan perfiles para la candidatura a la presidencia municipal en el 2027, pero el problema es que su trayectoria pública se reduce a esa presencia en actos partidistas y a un activismo de bajo perfil del que no quedan resultados medibles.

Noticia Destacada Karina Tiquet busca abrirse espacio en MC para la Presidencia Municipal de Playa del Carmen tras perder en 2024

Cero cargos de Gobierno ni trayectoria administrativa

La militante carece de un currículum en la función pública o en la gestión social, ya que nunca ha ocupado puesto alguno en el Ayuntamiento de Playa del Carmen ni en el organigrama del Gobierno estatal, y mucho menos en cargos de elección popular previos que permitan medir su capacidad.

En un municipio que exige respuestas concretas en seguridad, movilidad y servicios básicos, esa ausencia de experiencia en el servicio público se vuelve el dato más duro de su perfil.

Su capital político se reduce a la militancia y a la aparición en eventos de reacomodo interno / Especial

Una presencia que empieza y termina en los actos del MC

Su capital político se reduce a la militancia y a la aparición en eventos de reacomodo interno tras la derrota del 2024, cuando el partido apenas obtuvo el 2.82 por ciento de los votos, cifra insuficiente siquiera para alcanzar una regiduría.

Meses después de la elección, la estructura organizó en Chetumal una sesión de su Coordinadora Ciudadana para intentar recomponerse. En dicho evento reaparecieron los nombres de siempre: Sixto Cuevas, Adrián Pérez Vera y Karina Tiquet; junto a ellos figuraba América Alpuche.

El mensaje fue claro: se buscan caras frescas; sin embargo, el problema radica en que la frescura no sustituye la experiencia ni los resultados.

Activismo que no deja huella

El activismo que se le atribuye no se traduce en iniciativas legislativas, programas ejecutados o movilizaciones que hayan dejado un registro público de impacto. Lo positivo de su perfil es que tampoco cuenta con denuncias de corrupción ni escándalos judiciales de ningún tipo.

A pesar de ello, en la política local la juventud y la militancia abren puertas, pero rara vez bastan para sostener una candidatura a la alcaldía de un municipio con la dimensión y complejidad de Playa del Carmen.

Cuenta con la ventaja de no tener enemigos visibles ni señalamientos graves / Especial

El partido que apuesta a lo desconocido

Movimiento Ciudadano llega a la conversación del 2027 con una estructura debilitada y la necesidad de proyectar renovación. América Alpuche encaja en ese relato: es joven, no carga con el desgaste de administraciones previas y está disponible para abanderar la causa.

Lo que no encaja es la falta de antecedentes que permitan saber cómo enfrentaría la inseguridad, el crecimiento desordenado, la deficiencia en los servicios o la presión del sector turístico.

Los hechos disponibles muestran a una militante que acude a los actos de reagrupamiento, pero no a una administradora probada.

Noticia Destacada Sixto Cuevas busca repetir candidatura de MC en Playa del Carmen pese a su 2.82% de votos en 2024

La búsqueda sin antecedente de poder

América Rozmar Alpuche Méndez llega a la conversación del 2027 con la ventaja de no tener enemigos visibles ni señalamientos graves en su contra. Asimismo, arrastra la desventaja de no haber ocupado un solo cargo de Gobierno, no contar con una candidatura previa exitosa ni registrar una trayectoria de activismo que haya modificado algo concreto en Playa del Carmen.

En un municipio donde la ciudadanía enfrenta problemas de fondo y donde la fuerza política necesita más que fotos de reagrupamiento, su nombre representa la apuesta por la juventud para llenar el vacío que dejó el pobre resultado del 2024.

Falta ver qué ocurre en el proceso interno y si la ciudadanía la acepta, luego de haber visto pasar candidatos sin experiencia ni resultados.

Los hechos de su presencia en los actos políticos del 2025 están a la vista; lo que falta es la evidencia de que ese activismo alcanza para aspirar a dirigir el municipio.