Así fue el accidente en donde Germán Medina perdió la vida.

Durante la madrugada del lunes 17 de agosto se dio a conocer el fallecimiento de Germán Medina, un cantante de música regional mexicano que se perfilaba como una nueva promesa dentro del género. El hecho conmocionó a sus seguidores, principalmente por lo repentino del accidente.

El músico de 21 años perdió la vida en un accidente de auto en la autopista Tepic-Matanchén. Se informó que el artista viajaba junto a un amigo suyo quién también perdió la vida, ambos jóvenes se encontraban regresando de una presentación en el municipio de San Blas.

Noticia Destacada Muere Germán Medina, cantante de música regional mexicano en accidente automovilístico

¿Cómo fue el accidente en donde Germán Medina perdió la vida?

De acuerdo con los reportes, el accidente ocurrió cerca del kilómetro 18 de la autopista Tepic-Matanchén, a la altura del crucero del poblado de Mecatán, en el municipio de San Blas, Nayarit. El trágico evento tuvo lugar cuando el vehículo en el que viajaba el artista se encontró con una camioneta que había quedado previamente volcada en la carretera.

La unidad abandonada en la vía no contaba con señalización ni abanderamiento preventivo, lo que imposibilitó a los tripulantes reaccionar a tiempo. Al percatarse de la presencia del obstáculo, el conductor intentó esquivar el choque; sin embargo, perdió el control del automóvil, impactó contra la barrera de contención y volcó violentamente.

Como consecuencia del fuerte impacto, uno de los ocupantes salió proyectado fuera del vehículo sobre el pavimento, mientras que el otro quedó atrapado en el interior de la carrocería destruida. En el sitio perdición la vida Germán Medina como su acompañante e ingeniero de audio, Olaf Rubio Merino.

Así reaccionó el gremio musical al fallecimiento del artista

La noticia de su fallecimiento causó un profundo impacto en las redes sociales y la comunidad musical mexicana. Figuras del género, como el cantante Régulo Caro, externaron su pésame y conmoción por el repentino deceso de la joven promesa, destacando su talento y carisma.

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