Alberto Lizárraga: ¿de qué murió “El Betón”, integrante de la dinastía de la Banda El Recodo?

La música sinaloense perdió a uno de sus representantes este 12 de agosto con el fallecimiento de Alberto Lizárraga, conocido como “El Betón”. El músico tenía 75 años y pertenecía a una de las familias más importantes de la música regional mexicana.

La noticia fue difundida por integrantes de su familia a través de redes sociales, donde sus hermanos e hijos compartieron mensajes para despedir al músico. Hasta ahora, sus allegados no han informado públicamente cuál fue la causa exacta de su muerte.

¿De qué murió Alberto “El Betón” Lizárraga?

Aunque se sabe que el músico atravesó problemas de salud durante los últimos años y permaneció alejado de los escenarios, no existe hasta el momento una confirmación oficial sobre la enfermedad o condición que provocó su fallecimiento.

Las dificultades que enfrentaba en materia de salud habían sido visibles en algunas publicaciones realizadas por personas cercanas a él. Sin embargo, atribuir su muerte a una enfermedad específica sería incorrecto mientras la familia no proporcione más detalles.

La última aparición pública de “El Betón”

Una de sus últimas apariciones ante el público ocurrió en agosto de 2025, cuando recibió un reconocimiento por su trayectoria en la cancha Germán Evers. El homenaje contó con la participación del cantante Julio Preciado.

Durante aquel encuentro también se reconoció la trayectoria de otros exponentes de la música regional, entre ellos su hermano Germán Lizárraga, integrante de una familia que durante décadas ha tenido una fuerte presencia en el género sinaloense.

Su historia dentro de Banda El Recodo

Alberto Lizárraga creció dentro de una familia estrechamente ligada a Banda El Recodo, agrupación creada por su padre, Don Cruz Lizárraga, considerado uno de los grandes impulsores de la música de banda.

“El Betón” formó parte de la agrupación durante una etapa de su carrera, pero a principios de los años 90 decidió separarse del proyecto familiar para desarrollar su propio camino dentro de la música.

Creó Banda Mr. Lobo y participó en otros proyectos

Después de su salida de El Recodo, el músico impulsó Banda Mr. Lobo, proyecto con el que mantuvo su actividad dentro de la escena sinaloense. También tuvo participación importante en la integración de Los Recoditos.

La decisión de abandonar El Recodo, de acuerdo con declaraciones posteriores de su hijo Alberto, provocó algunas diferencias entre “El Betón” y su padre, Don Cruz Lizárraga, aunque ambos permanecieron ligados a la música.

La familia despide al músico

Tras conocerse la noticia, José Ángel Lizárraga dedicó un mensaje a su hermano y recordó la relación que ambos mantuvieron a lo largo de sus vidas. Sus hijos también expresaron públicamente el dolor que les provocó la pérdida de su padre.

Los mensajes familiares destacaron su papel como padre, hermano y músico, además de recordar los momentos que compartieron con él antes de su fallecimiento.

Una nueva pérdida para la dinastía Lizárraga

La muerte de Alberto ocurre apenas unas semanas después de otro golpe para la familia. En junio de 2026 falleció Yolanda Lizárraga Félix, hija de Germán Lizárraga y nieta de Don Cruz, a los 43 años.

Yolanda murió por complicaciones derivadas del cáncer de mama, de acuerdo con la información difundida por su familia. Su fallecimiento se sumó a otras pérdidas que han marcado a esta reconocida dinastía musical.

Las pérdidas que han marcado a la familia

La historia de la familia Lizárraga también está acompañada por diversos fallecimientos a lo largo de las últimas décadas:

1995: murió Don Cruz Lizárraga, fundador de Banda El Recodo, a los 76 años.

murió Don Cruz Lizárraga, fundador de Banda El Recodo, a los 76 años. 2011: Alberto Lizárraga Jr., nieto de Don Cruz, falleció a los 26 años después de quedar atrapado en una balacera en Mazatlán.

Alberto Lizárraga Jr., nieto de Don Cruz, falleció a los 26 años después de quedar atrapado en una balacera en Mazatlán. 2015: murió Cruz Lizárraga Jr., conocido como “Crucito”, a los 65 años, después de enfrentar cáncer de pulmón y un tumor cerebral.

murió Cruz Lizárraga Jr., conocido como “Crucito”, a los 65 años, después de enfrentar cáncer de pulmón y un tumor cerebral. 2018: falleció Modesta Lizárraga, hija de Don Cruz, a los 76 años por un paro cardíaco.

falleció Modesta Lizárraga, hija de Don Cruz, a los 76 años por un paro cardíaco. 2026: murió Yolanda Lizárraga Félix, nieta de Don Cruz, a los 43 años debido a complicaciones por cáncer de mama.

Con la muerte de Alberto “El Betón” Lizárraga, la dinastía fundada por Don Cruz Lizárraga vuelve a enfrentar una pérdida que enluta a una familia cuya trayectoria permanece estrechamente relacionada con la historia de la música de banda en México.