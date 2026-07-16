Productora de La Casa de los Famosos México responde a las críticas de Poncho de Nigris

A días de que sea estrenada la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, Poncho de Nigris lanzó fuertes señalamientos relacionados con la producción del reality show. Debido a esto; la productora del programa rompió el silencio y desmintió las acusaciones del empresario.

Fue durante un encuentro con los medios de comunicación que Rosa María Noguerón, productora del programa negó las acusaciones del regiomontano, quién aseguró hace poco que la producción daba un guion para los panelistas. Comentarios que provocaron la molestia de la producción del reality.

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¿Cuáles fueron las acusaciones de Poncho de Nigris?

El detonante de este roce ocurrió durante la inauguración de la nueva sucursal de la pastelería de Poncho de Nigris, llamada "Doña Alegría". Fue ante los medios que el regiomontano aseguró que la producción de La Casa de los Famosos México se molestó con él por negarse a seguir las directrices durante su participación.

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"Quieren tener el monopolio; o sea, vas a la gala y tienes que decir esto. Y hasta tienen a la Wendy y a todos ahí diciendo lo que ellos quieran por el chícharo. Yo soy libre. Claro que les marcan línea a todos por si se desnivela la balanza, para que no ataquen tanto a uno o no hablen de ciertas polémicas” comentó el regiomontano.

Rosa María Noguerón desmiente los "guiones" de los panelistas

La productora Rosa María Noguerón no tardó en reaccionar ante los señalamientos del empresario. Durante un encuentro con los medios, Noguerón negó que existan restricciones o discursos preparados para los invitados y panelistas del reality show, asegurando que el programa en vivo busca la espontaneidad.

"Jamás, jamás. Creo que ahí están nuestros panelistas y creo que, sin duda alguna, Poncho no fue una ni dos veces como panelista. Si hubiera estado en contra o si le hubiéramos marcado línea, pues simplemente no habría regresado, ¿no? Es así de simple" comentó la productora a los medios.

Para finalizar, la productora de La Casa de los Famosos señaló que aunque respeta las opiniones que Poncho da en sus plataformas digitales, siempre debe existir un límite en lo que se menciona.

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