Wendy Guevara confirma su participación en Ring Royale 2.

La creadora de contenido e influencer, Wendy Guevara, ha confirmado oficialmente su incorporación a la cartelera de Ring Royale 2, el espectáculo de boxeo y entretenimiento impulsado por el regiomontano Poncho de Nigris. La noticia fue dada por la influencer en un reciente encuentro con los medios.

La noticia cobró fuerza tras la difusión de imágenes y videos en los que aparece entrenando en el gimnasio junto a su cercano amigo Nicola Porcella, sin embargo, en un encuentro con los medios fue cuando la influencer confirmó que estaría participando en la segunda cartelera del evento de boxeo.

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¿Qué dijo Wendy Guevara sobre su participación en Ring Royale 2?

Fue en un encuentro con los medios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que la influencer confirmó su participación en el evento de boxeo organizado por Poncho de Nigris. Aunado a esto; Wendy Guevara compartió algunos de los detalles sobre su pelea en la cartelera.

“No me han dicho con quién voy, pero peleo en Ring Royale para marzo ahí con Poncho” fue lo dicho por la influencer ante el cuestionamiento sobre si tendría o no una participación en el evento de boxeo. Los comentarios de la creadora de contenido han generado gran emoción entre los seguidores de Wendy.

¿Qué se sabe de Ring Royale 2?

Tras el éxito de la primera edición celebrada en marzo de 2026, Poncho de Nigris confirmó que Ring Royale 2 se llevarán a cabo el 2 de marzo de 2027. Hasta ahora solo se ha confirmado la participación de Wendy Guevara para este evento de boxeo entre influencer y estrellas.

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Aunque la edición inaugural se transmitió en YouTube, Twitch y TikTok, Poncho de Nigris reveló que Netflix se acercó para evaluar transmitir la segunda edición en su plataforma de streaming, decisión que se definirá tras revisar métricas e interés de producción.

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