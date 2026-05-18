Novio de Niurka, Bruno Espino lanza reto a Bobby Larios para subirse al ring

Desde hace un tiempo, Bruno Espino quien es pareja actual de Niurka Marcos, ha estado en medio de varias controversias y polémicas en las redes sociales. Incluso, lo han llamado ‘mandilón’ por la forma en que lleva su relación con la cubana.
Sin embargo, la polémica ha crecido en los últimos días, pues Bruno Espino retó públicamente a Bobby Larios a subirse a un ring de box, pues la ex pareja de la cubana ha hecho declaraciones en su contra, las cuales no han sido tomadas de la mejor forma.
Noticia Destacada
Novio de Niurka Marcos reacciona contra quienes lo llaman 'mandilón'
Por medio de una entrevista para el programa ‘De Primera Mano’, conducido por Gustavo Adolfo Infante, Bruno Espino fue tajante con sus declaraciones.
“Se quedó callado, no dijo nada, se rajó, tiene miedo. Si quiere show, vamos directo, nada de que a través de una pantalla”.
¿Por qué Bruno Espino quiere pelear con Bobby Larios?
Esta disputa se remonta a cuando Bobby Larios habló sobre su relación que tuvo con la cubana hace unos años, pero difundió algunas cuestiones que Niurka Marcos califica de falsas. Ante toda esta polémica, la vedette no dudó en hablar sobre esta situación dejando claro su total apoyo a Bruno Espino.
Noticia Destacada
Niurka anuncia la fecha de su boda con Bruno Espino
“Ese wey lleva 20 años hablando mier… de mí. 20 años y no ha habido nada que le calle el hocico. Una buena put… en el ring se lo calla, seguro”.
Hasta el momento, no existe ninguna confirmación sobre ninguno de los dos, pero sin duda, las declaraciones han emocionado al público y a algunos organizadores de los shows deportivos.