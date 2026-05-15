Novio de Niurka Marcos reacciona contra quienes lo llaman 'mandilón'

Desde hace un tiempo, es muy sabido que Niurka Marcos mantiene una relación con Bruno Espino, un hombre con el que se le ha visto en repetidas ocasiones en sus redes sociales. Sin embargo, ahora una ola de comentarios salió a relucir en contra el novio de la cubana.

Todo comenzó, por el hombre mostró como consiente a la vedette y no dudó en realizar algunas tareas del hogar, además en el video que compartió lo acompañó con la frase “El más mandilón”.

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Además, el controversial video que le ha generado muchos señalamientos, lo musicalizó con el tema "El Mandilón" de Banda Machos, aunque la publicación parece que solo era un poco de buen humor, muchos usuarios de las plataformas digitales no lo tomaron de esa forma.

Algunos aseguraron que les gusta la parodia que hizo Bruno Espino, mientras que otros detallaron que les gustaría tener una relación como la que tiene con Niurka Marcos, pero los comentarios más fuertes fueron cuando recordaron la participación de ambos en La Mansión VIP, donde entraron en mucha polémica.

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Estos son algunos de ellos: “Qué hermoso mandilón jajajaja”, “Yo quiero un mandilón así, igualito” y “Los mejores, los amo, pareja top”.

Muchos usuarios comentaron que les gustaría conocer un poco más sobre Bruno Espino, mientras que otros arremetieron en contra Niurka Marcos, por sacar a su pareja de ‘La Mansión VIP’.

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