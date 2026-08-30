Fátima Bosch se despide de la corona de Miss México; ¿quién es su sucesora?

Durante la noche del sábado 29 de agosto, Fátima Bosch, cedió oficialmente el título de Miss México. La modelo dio la bienvenida a su nueva sucesora representante del estado de Jalisco, misma que fue coronada como la nueva Miss Universo México 2026, tras ganar el título en el certamen celebrado en Los Cabos.

El certamen reunió a 32 candidatas de toda la República. Tras varias etapas de evaluación, el jurado favoreció la elocuencia y solidez de la participante modelo de 28 años, María Vargas. Tras la entrega de la corona, Fátima compartió unas emotivas palabras de despedida a su corona.

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¿Quién es María Vargas, nueva Miss México?

María Vargas, la nueva Miss Universo México 2026, es una modelo, empresaria y profesional originaria del estado de Jalisco. Con 28 años de edad y una sólida trayectoria en el modelaje profesional y las relaciones públicas, la jalisciense destaca por su formación en Negocios Internacionales y por su liderazgo en proyectos de responsabilidad social.

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Con la corona nacional en su haber, Vargas asume formalmente sus compromisos de representación y comenzará de inmediato un intenso proceso de preparación rumbo a la edición internacional de Miss Universo; certamen que se llevará a cabo en San Juan, Puerto Rico en noviembre de este año.

Fátima Bosch se despide de su corona como Miss México

Fue por medio de redes sociales que Fátima Bosch compartió un video en donde realizó un recuento de todo lo vivido y celebrado en los últimos meses. El clip que fue compartido en su cuenta oficial de Instagram fue acompañado con un mensaje de despedida a su corona de México.

“Porque los sueños se convierten en realidad y porque Dios así lo quiso. Siempre suya. Fátima Bosch Fernández VIVA MÉXICO hasta pronto”. escribió la modelo mexicana en su cuenta de Instagram.

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