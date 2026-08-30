Ataque de abejas dejó a una mujer y un menor lesionados en Villas del Sol de Playa del Carmen

Ayer, una mujer y un menor resultaron lesionados y otras cinco personas recibieron picaduras leves de abejas, luego de que vendedores ambulantes se instalaran en un área verde ubicada en las inmediaciones del fraccionamiento Villas del Sol. Paramédicos de la Secretaría de Protección Civil de Playa del Carmen acudieron al sitio para brindar atención a los afectados.

De acuerdo con los primeros reportes, varias personas transitaban entre la maleza para instalar puestos de venta cuando, al mover un árbol, alteraron un panal, lo que provocó que el enjambre se dispersara y atacara a quienes se encontraban en el lugar.

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Testigos solicitaron auxilio a través del número de emergencias 911. Minutos después arribaron paramédicos, quienes proporcionaron los primeros auxilios a las personas que buscaron refugio en el interior de la plaza Bodega Aurrera.

Personal de la Secretaría de Protección Civil informó que entre seis y siete individuos recibieron picaduras, aunque una mujer y un niño requirieron atención debido a una reacción alérgica ocasionada por los ataques. Tras ser valorados, se determinó que no era necesario trasladarlos a un hospital.

Ante la presencia del enjambre, algunas personas encendieron madera y ramas para generar humo con la intención de ahuyentar a las abejas y evitar nuevos incidentes. Las autoridades delimitaron el área para impedir el acercamiento de residentes y visitantes.

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Los hechos ocurrieron sobre la avenida CTM, en el cruce con la avenida Libramiento, cerca del primer parque del fraccionamiento Villas del Sol, donde los vendedores ambulantes habían ocupado un terreno con vegetación para comercializar sus productos.

Como medida preventiva, la Secretaría de Protección Civil solicitó a los comerciantes retirarse del sitio y recomendó a los visitantes evitar acercarse al panal mientras se mantenía restringido el acceso.

Las autoridades señalaron que las abejas se encontraban dentro de su hábitat y que el comportamiento defensivo del enjambre ocurrió después de que su entorno fuera alterado por la presencia humana.