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“Se ha reportado pero no hacen caso”: reclaman fuga de agua en Champotón

Vecinos de la colonia Venustiano Carranza piden una solución definitiva a una fuga de agua que provoca filtraciones durante el día y encharcamientos durante la noche.

Por Jorge May

30 de ago de 2026

1 min

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“Se ha reportado pero no hacen caso”: reclaman fuga de agua en Champotón
“Se ha reportado pero no hacen caso”: reclaman fuga de agua en Champotón

Algunos vecinos de la colonia “Venustiano Carranza” solicitan la intervención de las autoridades locales para que reparen una fuga de agua, localizada sobre la calle 6 entre 7 y 9 de este sector.

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Corina Cantun explicó que debido a que representaba un peligro y las aguas remueven los vehículos, optó por colocar una objetos a modo de preventivo. En el día son filtraciones, mientras que por las noches encharcamientos.

Se ha reportado pero no hacen caso las autoridades. De hecho, por ejemplo, si lo vienen a reparar dentro un mes vuelve a quedar igual”, destacó. Esta situación se la atribuyó la declarante a que el personal del Ayuntamiento de Champotón no hace bien su trabajo.

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