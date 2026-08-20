Fátima Bosch visita la NASA y recibe un homenaje como Miss Universo.

La mexicana Fátima Bosch, actual Miss Universo, realizó una visita oficial al Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston, Texas, donde fue recibida con un homenaje especial por parte del personal de la agencia espacial en referencia a su victoria en el certamen.

La modelo mexicana se encuentra cerca de terminar su reinado, sin embargo, la NASA decidió inmortalizar a la joven de 26 años con un homenaje único. Durante su visita que tuvo lugar este jueves 20 de agosto, la actual reina recibió un regalo por parte del personal de la estación.

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¿Cuál fue el homenaje de la NASA para Fátima Bosch?

Durante su recorrido por el Centro de Control de Vuelos Espaciales, el equipo de la NASA la sorprendió al proyectar en las pantallas principales un fotomontaje especial que utilizaba la imagen de su coronación como Miss Universo, simulando que se encontraba flotando en el espacio.

Aunado a esto, los trabajadores de la sede le obsequiaron un muñeco de peluche del Dr. Simi caracterizado como astronauta de la NASA. Estos dos momentos fueron compartidos por Miss Universo en sus redes sociales, siendo rápidamente reaccionada por sus seguidores y fanáticos.

Durante la jornada, la reina de belleza exploró las áreas de monitoreo espacial, interactuó con prototipos y naves, se fotografió con cascos de astronauta y plasmó su firma en un póster oficial junto a las de varios astronautas. Bosch compartió la experiencia en sus redes expresando su emoción: “La versión de mí de pequeña perdería la cabeza de la emoción. De vuelta en la NASA, esta vez como Miss Universo”.

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