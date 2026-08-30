Muere hombre de 86 años atropellado cerca del campo J.J. Pacho

Un adulto mayor perdió la vida luego de ser atropellado por un vehículo cuyo conductor abandonó el lugar del accidente, ocurrido la noche del jueves en inmediaciones del campo de beisbol J.J. Pacho, en este municipio.

El percance se registró alrededor de las 19:00 horas sobre la avenida 45, entre las calles 64 y 66, cuando Adiel C.C., de 86 años, caminaba mientras empujaba su bicicleta con dirección hacia su municipio de origen. Se informó que el hombre era vecino de la comisaría de Pustunich, perteneciente a Ticul. De acuerdo con testigos, en ese punto fue impactado violentamente por un automóvil.

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Tras el hecho, personas que se encontraban en la zona solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia para auxiliar al octogenario, quien quedó con graves lesiones. Paramédicos municipales acudieron al sitio y trasladaron al lesionado de urgencia al Hospital IMSS-Bienestar No. 43. Presentaba una severa herida sangrante en el rostro, además de múltiples contusiones, por lo que recibió atención médica durante varias horas. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, posteriormente se confirmó el fallecimiento de Adiel C.C. .

Sus hijos acudieron al nosocomio para realizar la identifi cación del cuerpo y continuar con los trámites correspondientes. Luego del accidente circularon versiones en redes sociales que señalaban la posible participación de una patrulla municipal. Mandos locales rechazaron esa información y señalaron que las grabaciones de cámaras de seguridad proporcionadas por vecinos permitieron establecer que el vehículo involucrado era un automóvil particular.

Personal de la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar responsabilidades. Hasta el momento, las autoridades ministeriales no han informado sobre la detención de alguna persona relacionada con el lamentable caso. El hecho generó consternación entre habitantes de la zona, mientras las autoridades continúan con las diligencias para identifi car plenamente al conductor que se retiró del sitio y establecer cómo ocurrió el fatal atropellamiento