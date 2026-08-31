Lolita Cortés sorprende al revelar que toma medicamentos psiquiátricos

Lolita Cortés sorprendió al público, al hablar sobre su salud mental, En esta ocasión la actriz, decidió revelar los detalles de lo que ha pasado y el aprendizaje que ha tenido, ella padece depresión y trastorno de ansiedad generalizado.

Aseguró que se trata de grandes desafíos que ha tratado de resolver a lo largo de su vida. Además, compartió que actualmente se encuentra medicada y resaltó la importancia de tener las herramientas necesarias para poder tener una buena calidad de vida en todos los aspectos.

“Tomo medicamentos para tener una calidad de vida”

Noticia Destacada Lolita Cortés rompe el silencio y habla sobre reciente cirugía

También, compartió dos momentos que vivió, donde sintió que había llegado a su límite, aunque logró tener el apoyo de las personas correctas en el momento adecuado.

“Afortunadamente, llegó mi hijo y llegó mi hermana”

Detalló que vive con un trastorno generalizado de ansiedad, por lo que con el paso de los años ha desarrollado fobia que identificó como claustrofobia.

“Para cada persona es completamente diferente. Tomo medicamentos para tener una calidad de vida”

Noticia Destacada Lolita Cortés y Jolette sorprenden al público con emotivos mensajes llenos de respeto y cariño... 20 años después

Sobre esas situaciones que le han marcado, compartió que la llegada de su hijo y su hermana representó un punto importante para ella.

“Ellos han sido como el: ‘Ey, ¿qué te está pasando?’”

Reveló que su medicación tuvo que ser cambiada cuando estuvo en el reality show:

“Me cambiaron el medicamento después del reality show en donde estuve. Ahí voy, ahí voy, me siento contenta, ahí voy”

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal