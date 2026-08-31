Polémica para Miss México; filtran video de la reina de belleza siendo grosera con Miss Morelos

Tras coronarse como la nueva Miss México, la tapatía María Vargas enfrenta una creciente ola de críticas en redes sociales luego de que se viralizara un video en el que presuntamente muestra una actitud cortante y grosera hacia Karel Espinoza, representante del estado de Morelos.

La ganadora de Miss Universe México 2026, se encuentra en medio del ojo público tras ser señalada de tener actitudes groseras hacia Miss Morelos. Este momento fue captado en video y compartido en redes sociales, espacio en donde usuarios han comenzado a criticar a la modelo.

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¿Por qué señalan a Miss México de ser grosera con Miss Morelos?

El fragmento audiovisual compartido en redes sociales fue captado tras bambalinas durante las actividades del certamen en Los Cabos, en el clip se muestra el momento en que la modelo jalisciense se dirige a su compañera con la frase: “Miss Morelos, Miss Morelos, voy a pasar”.

Aunque la interacción duró apenas unos segundos, usuarios en plataformas como TikTok y X señalaron el tono distante y el lenguaje corporal de Vargas, interpretándolo como una falta de empatía y compañerismo previo a su coronación que le otorgó el título de Miss México 2026.

Hasta el momento, ni la organización nacional de Miss Universe México ni María Vargas han emitido un comunicado oficial al respecto. No obstante, el certamen mantiene su agenda en pie hacia la 75.ª edición de Miss Universe, la cual se llevará a cabo el próximo 24 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico

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