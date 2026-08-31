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Yucatán / Sucesos

Accidente en carretera Uci-Kiní deja cuatro heridos, entre ellos tres menores

Cuatro personas resultaron gravemente heridas, entre ellas tres menores, tras el derrape de una motocicleta en el tramo carretero Uci-Kiní, cerca de la exhacienda Ticopo.

Por Alejandro Collí

31 de ago de 2026

2 min

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Accidente moviliza a ambulancias; tres niños están graves
Accidente moviliza a ambulancias; tres niños están graves

La tragedia se vivió sobre el tramo carretero Uci-Kiní, a la altura de la exhacienda Ticopo, luego de que un moticiclista derrapó y dejó como saldo cuatro personas gravemente heridas, entre ellas tres pequeños que se debaten entre la vida y la muerte.

Al sitio acudieron elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad de Motul a bordo de la unidad 699, que al internarse a un costado de la cinta asfáltica hallaron a las víctimas tendidas e inconscientes entre la maleza, junto a una motocicleta Italika color azul.

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Ante la escena, paramédicos de la unidad 21-T de la Policía Municipal brindaron los primeros auxilios y valoraron a dos niñas en estado de salud sumamente crítico. La magnitud del accidente obligó a solicitar el apoyo urgente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), arribando al sitio las ambulancias Y-46, Y-67 y Y-45.

Debido a la cantidad de heridos y la severidad de sus lesiones, los socorristas tuvieron que armar un puesto de socorro a la orilla de la carretera para estabilizar, abordar y trasladar a las víctimas en un operativo relámpago hacia la clínica del IMSS de Motul.

Los lesionados fueron identificados como Pedro Pablo T.M., quien se encontraba inconsciente y en presunto estado de ebriedad al momento del rescate, así como los menores Y.M.T.C., de 8 años de edad; B.S.T.C., de 6 años, y Z.K.T.C., de 2 años.

Al ingresar al nosocomio de Motul, los tres infantes ingresaron de inmediato a la unidad de terapia intensiva, horas más tarde ante la necesidad de equipo médico especializado para salvarles la vida, se coordinó un traslado de urgencia hacia el Hospital General Dr. Agustín O’Horán.

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