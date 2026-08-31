Repuntan Covid-19 y dengue en Campeche durante 2026

A un mes de la reaparición de la Covid-19 en Campeche, con los primeros seis casos detectados, la Secretaría de Salud (Ssa) del Gobierno de México confirmó un repunte de contagios en el territorio campechano, al registrarse siete nuevos diagnósticos, con los que se acumulan ya 13 en lo que va del año.

Esta cifra representa un incremento de 116.7 por ciento en tan solo un mes, al pasar de seis a 13 casos positivos, de acuerdo con la reciente actualización de la Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral, con corte al 26 de agosto de 2026. Aunque Campeche no reporta defunciones por esta enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2, el comportamiento ascendente mantiene activo el seguimiento sanitario.

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El reporte Federal evidencia un aumento en los casos de Enfermedad Tipo Influenza (ETI) e Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG). Hace un mes, el sistema de salud contabilizaba 722 casos en Campeche, mientras que ahora la cifra ascendió a 825, es decir, se añadieron 103 casos, equivalente a un incremento de 14.3 por ciento.

Con los 13 contagios confirmados, Campeche se coloca actualmente en el lugar 26 a nivel nacional entre las 32 Entidades, empatado con Veracruz, que también registra 13 casos. Hace un mes, el Estado ocupaba la posición 25, por lo que descendió un sitio dentro del listado nacional, pese al aumento de diagnósticos.

En la Península de Yucatán, la suma de casos asciende a 105. Yucatán concentra 55 contagios y ocupa el primer lugar regional; Quintana Roo acumula 37 y se ubica en segundo, mientras Campeche, con 13, ocupa el tercer sitio.

A nivel nacional, la Ssa reportó 2 mil 160 casos positivos de Covid-19, con una proporción de 2.6 por ciento respecto a los 83 mil 701 casos de ETI/IRAG, además de 51 defunciones. La Ciudad de México concentra la mayor cantidad de contagios, con 650 casos, seguida por el Estado de México, con 196, e Hidalgo, con 162; Nuevo León y Puebla les siguen, con 133 y 131 casos, respectivamente.

Por su parte, el dengue también registra un repunte en Campeche este 2026, al acumular 21 contagios, cinco más que los 16 contabilizados durante el mismo periodo de 2025, de acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave). El incremento representa 31.25 por ciento en la incidencia de casos confirmados, mientras que en la última semana fueron detectados dos nuevos pacientes.

Del total estatal, siete corresponden a dengue no grave, uno menos que los ocho reportados en el mismo periodo del año pasado; en tanto, se contabilizan 13 casos de dengue con signos de alarma, ocho en mujeres y cinco en hombres, cinco más que los ocho registrados en 2025. A estos se suma un caso de dengue grave, cuando a estas alturas del año pasado todavía no se había diagnosticado ninguno.

Aunque el número de casos confirmados aumentó, los sospechosos muestran una ligera disminución. En lo que va de 2026 se han identificado 788 casos probables, contra los 819 acumulados en el mismo periodo de 2025, una reducción de 3.79 por ciento. La cifra mantiene bajo seguimiento a cientos de personas ante la posibilidad de que evolucionen hacia alguna de las formas de la enfermedad.

En la Península de Yucatán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo acumulan conjuntamente 252 casos confirmados de dengue. Quintana Roo ocupa el primer lugar, con 208 contagios, de los cuales 130 son de dengue no grave y 78 corresponden a casos con signos de alarma y graves.

Yucatán se ubica en segundo lugar, con 23 casos, 12 de dengue no grave y 11 con signos de alarma y grave. La cifra representa una disminución de 76.77 por ciento frente a los 99 contagios reportados en el mismo periodo del año pasado. En esa Entidad se acumulan además mil 508 casos sospechosos. Mientras en 2025 se registraron dos defunciones, durante 2026 no se ha confirmado ninguna.

Campeche ocupa el tercer lugar peninsular, con sus 21 casos confirmados y 788 sospechosos.

La situación más delicada se presenta precisamente en Quintana Roo, donde además de los 2 mil 649 casos sospechosos, ya se confirmó una defunción durante 2026.

El comportamiento regional mantiene al dengue como un problema de vigilancia permanente, particularmente ante la movilidad de personas entre los tres Estados peninsulares y la presencia de condiciones ambientales que favorecen la reproducción del mosquito Aedes Aegypti.