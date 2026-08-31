Plantas sin podar bloquean visibilidad y ponen en riesgo a conductores en Hopelchén

Automovilistas se quejaron de que las plantas de ornato que están sin podar en el entronque de las avenidas Manuel Crescencio García Rejón y Desiderio Ortegón Cauich, en la colonia San Román, representan un riesgo que podría provocar accidentes, porque generan poca visibilidad para los conductores.

Noticia Destacada Alarma en Hopelchén: Aparece segunda manta con amenazas en Bolonchén de Rejón

Jesús “Chucho” Kantún, José Luis Canché y Luis Fernando Caamal, los dos primeros automovilistas y el tercero de oficio mototaxista, exigieron a la autoridad municipal atender esa anomalía antes de que suceda un hecho de tránsito que se tenga que lamentar.

Al pedir al reportero publicar esta situación que pone en riesgo a conductores, explicaron que precisamente en el entronque de ambas avenidas hay plantas de ornato que la Comuna no ha atendido a través de su Dirección de Servicios Públicos y, con las recientes lluvias, esas plantas han crecido lo suficiente como para tapar la visibilidad por completo de los conductores.

Explicaron que el conductor, ya sea motociclista, mototaxista o automovilista que circula de norte a sur sobre la avenida Manuel Crescencio García Rejón, al bajar la pendiente de esa avenida, llegar al mencionado entronque y doblar a la derecha para incorporarse a la avenida Desiderio Ortegón Cauich con rumbo a la gasolinera o a la carretera que lleva a Campeche, por lo alto de las plantas de ornato, el conductor al voltear a ver a su izquierda tiene poca visibilidad.

Concordaron que el conductor que baja la avenida Manuel Crescencio García Rejón tiene que salir completamente a la avenida Desiderio Ortegón Cauich, lo cual lo deja propenso a que sea impactado o impacte al vehículo que transita en sentido de preferencia de este a oeste con rumbo a las gasolineras.

“Nuestro llamado y nuestra exigencia es hacia la autoridad municipal para que tome cartas en el asunto que ha dejado pasar, antes que suceda un accidente que se tenga que lamentar”, explicó Chucho Kantún.

Mencionaron que la Comuna, a través de la Dirección de Servicios Públicos, debe podar las plantas de ornato que han crecido muy rápidamente, e indicaron que no solo en ese tramo, sino también las plantas que están dentro del jardín que une a esas dos avenidas, porque también están muy crecidas.

JGH