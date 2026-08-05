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Natalia Téllez explota contra quienes la han señalado por la forma de educar a su hija

La actriz ha estado en el centro de la polémica por la forma en que está educando a su hija de 4 años.

Por Redacción Por Esto!

5 de ago de 2026

2 min

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Natalia Téllez explota contra quienes la han señalado por la forma de educar a su hija
Natalia Téllez explota contra quienes la han señalado por la forma de educar a su hija / Instagram:natalia_tellez

De nueva cuenta, Natalia Téllez, se encuentra en medio de una fuerte controversia, pero en esta ocasión es por algunos comentarios que han realizado sobre la forma en que lleva su maternidad, pues la actriz ha sido muy señalada por cómo educa a su pequeña hija de 4 años.

Durante el programa de “Netas Divinas”, la famosa conductora reveló que tuvo una conversación con su hija respecto a las princesas y el príncipe azul, donde la pequeña comentó que estaba “esperando a su príncipe”, así que la famosa le dijo que no tenía que esperarlo, que podía hacer lo que quisiera.

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“Mi hija ama la estética de las princesas y, entonces, se pone su vestido de princesa. La encontré en el baño y le dije ‘¿qué estás haciendo?’ y me dijo ‘estoy esperando al príncipe’. Tiene 4 años. Le dije ‘por favor, no esperes al príncipe, tú ponte hacer lo que quieras hacer’”.

Esta fue la respuesta de Natalia Téllez a los comentarios que recibió

Esta situación generó mucha controversia entre las participantes del podcast, pues Sofía Niño de Rivera comentó que le habló a su hija desde su trauma.

“Le estás contestando desde tu trauma, ella no tiene trauma todavía. A los 4 años es difícil entender esos conceptos”.

Ahora, por medio de su cuenta oficial de Instagram, Natalia compartió su opinión sobre el tema y los roles de género que se tienen, los cuales también son importantes en la formación de los menores.

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“Considero que los roles de género se aprenden e interiorizan en la infancia, en gran parte con el juego, que perpetúan estereotipos que llevan siglos de establecerse así y no por eso me parecen correctos”.

Puntualizó que su hija puede jugar lo que quiera, pero ella siempre le dará consejos de acuerdo a su criterio.

“Puedo aconsejar lo que considere, así como ustedes son libres de enseñarles a sus hijos lo que decidan. No sé porque les fue alarmante ni como postura de resolverse y no esperar les parece resultado del trauma”.

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