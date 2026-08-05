Claudia Sheinbaum no asistirá a toma de protesta de Abelardo de la Espriella en Colombia: México enviará representante

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que no asistirá personalmente a la toma de protesta de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia, programada para el viernes 7 de agosto de 2026 en la ciudad de Cali.

Durante su conferencia matutina de este miércoles, la mandataria señaló que el Gobierno de México sí tendrá presencia en la ceremonia mediante un funcionario federal. Sin embargo, explicó que todavía no se ha definido quién encabezará la delegación mexicana que viajará al país sudamericano.

La investidura marcará el inicio del periodo presidencial de De la Espriella, quien fue declarado ganador de la segunda vuelta electoral realizada el 21 de junio. Los resultados oficiales del proceso pueden consultarse en la plataforma de la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre la toma de protesta en Colombia?

Al ser cuestionada sobre su posible participación en el acto, Sheinbaum descartó trasladarse a Colombia, pero aseguró que México estará representado.

“Va a ir alguien del gobierno, todavía no tenemos determinado quién va a estar ahí, pero habrá alguna representación”, respondió la presidenta desde Palacio Nacional.

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La decisión fue informada dos días antes de la ceremonia, a la que se espera la llegada de mandatarios, integrantes de gobiernos extranjeros y delegaciones diplomáticas. La toma de posesión de Abelardo de la Espriella se celebrará en Cali, una sede distinta a Bogotá, ciudad en la que tradicionalmente se realizan estos actos.

Sheinbaum había felicitado previamente al presidente electo después de confirmarse su triunfo y expresó su disposición a mantener una relación institucional con el próximo Gobierno colombiano, pese a las diferencias políticas entre ambas administraciones.

¿Quién representará a México en la investidura de Abelardo de la Espriella?

Hasta la mañana de este miércoles 5 de agosto, la Presidencia de México no había informado el nombre del funcionario que viajará a Colombia.

La representación podría quedar en manos de un integrante de la Secretaría de Relaciones Exteriores o de otro funcionario designado por el Gobierno federal. La confirmación se dará conforme se acerque la ceremonia presidencial.

La ausencia de Sheinbaum no implica una ruptura diplomática. México y Colombia mantienen vínculos políticos, comerciales y de cooperación, particularmente en asuntos regionales y de seguridad.

¿Qué diferencias existen entre Sheinbaum y Abelardo de la Espriella?

Las posiciones de ambos mandatarios han mostrado diferencias, principalmente en materia ideológica y de seguridad. De la Espriella ha expresado opiniones críticas sobre los gobiernos de izquierda de América Latina y ha planteado una estrategia más estricta contra el crimen organizado.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descarta asistir a la posesión del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, pero enviará una representación oficial.https://t.co/KAr5kzsFwq — EFE Noticias (@EFEnoticias) August 5, 2026

Tras las declaraciones del presidente electo sobre considerar a los cárteles mexicanos como “objetivos militares” en territorio colombiano, Sheinbaum sostuvo que cada país debe atender la parte que le corresponde en el combate al narcotráfico.

La presidenta defendió la soberanía mexicana y recordó que existe cooperación bilateral en seguridad, pero rechazó cualquier señalamiento que pudiera interpretarse como una intervención en asuntos internos de México.

A pesar de estas diferencias, el Gobierno mexicano ha manifestado que mantendrá una relación respetuosa con la nueva administración de Colombia y que buscará preservar los canales de diálogo entre ambos países.

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