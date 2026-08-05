Presidenta Sheinbaum Pardo cuestiona presupuesto del INE para elecciones de 2027: “Es exagerado”

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “exagerado” el anteproyecto presupuestal que prepara el Instituto Nacional Electoral (INE) para 2027, año en el que se renovará la Cámara de Diputados y se disputarán 17 gubernaturas.

Durante la “Mañanera del Pueblo” de este miércoles 5 de agosto, la mandataria cuestionó que el organismo electoral contemple alrededor de 15 mil millones de pesos más que el costo registrado durante los comicios federales de 2024.

Sheinbaum sostuvo que el proceso electoral anterior implicó la impresión de boletas para elegir la Presidencia de la República, el Senado y la Cámara de Diputados, por lo que consideró necesario explicar las razones del incremento previsto para una elección intermedia.

¿Cuánto dinero solicita el INE para las elecciones de 2027?

La Comisión Temporal de Presupuesto del INE presentó un anteproyecto por 36 mil 119 millones 143 mil 896 pesos. La cifra todavía deberá ser analizada por la Junta General Ejecutiva y posteriormente sometida a consideración del Consejo General del organismo.

Del monto total, 14 mil 36 millones de pesos corresponden al presupuesto base, destinado a las actividades ordinarias y al funcionamiento de oficinas centrales, juntas locales y distritales.

Noticia Destacada Jornada Nacional de Reforestación 2026: México plantará 6.6 millones de árboles en un día

Otros 17 mil 395 millones de pesos están contemplados en la Cartera Institucional de Proyectos, que incluye los recursos necesarios para organizar los procesos electorales federales y locales, actualizar el Padrón Electoral, expedir credenciales para votar y mantener la infraestructura tecnológica.

El tercer componente es un presupuesto precautorio de 4 mil 687 millones de pesos, el cual únicamente sería utilizado en caso de que se aprobara la realización de una consulta popular o un proceso de revocación de mandato.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre el aumento solicitado por el INE?

La presidenta aseguró que no existe una explicación suficiente para elevar en esa proporción el costo de la elección de 2027. A su juicio, el cálculo debería tomar como referencia lo gastado en 2024 y agregar únicamente la inflación acumulada de 2025, 2026 y 2027.

“Están presentando una cifra 15 mil millones más arriba de lo que costó la elección de 2024, nos parece que es exagerada”, expresó durante su conferencia en Palacio Nacional.

La mandataria también recordó que la propuesta aún puede modificarse antes de llegar a la Cámara de Diputados, instancia que tendrá la facultad de aprobar, reducir o reasignar los recursos solicitados.

¿Qué cargos se elegirán en México durante 2027?

El INE deberá organizar la renovación de las 500 diputaciones federales y elecciones para gobernador en 17 estados, entre ellos Baja California, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa y Zacatecas.

#MañaneraDelPueblo. “Nos parece exagerado” que el @INEMexico solicite 15 mil mdp más que en 2024 para la elección federal de 2027, opina la presidenta @Claudiashein . Considera que debe ser el mismo presupuesto que el de 2024 más la inflación. pic.twitter.com/KDuqI6HliN — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) August 5, 2026

También habrá elecciones de diputaciones locales en 31 entidades, así como de ayuntamientos, alcaldías y otros cargos municipales. El organismo electoral calcula que la Lista Nominal superará los 102 millones de personas y que será necesario instalar cerca de 176 mil 741 casillas, frente a las 170 mil 181 colocadas durante 2024.

El anteproyecto deberá aprobarse dentro del INE antes de ser enviado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que lo incorporará al proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2027. La decisión final sobre el monto quedará en manos de la Cámara de Diputados.

IO