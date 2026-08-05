Campamento de Seybaplaya suma 36 nidos protegidos y 3 mil crías de carey liberadas

El biólogo Luis Antonio Góngora Domínguez informó que, en lo que va de la temporada de anidación, el Campamento Tortuguero de Seybaplaya ha protegido 36 nidos tipo “in situ”, es decir, que permanecen en el sitio donde fueron depositados por la tortuga. Esto representa alrededor de 5 mil huevos y la liberación de unas 3 mil tortugas carey.

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“Hasta el momento llevamos unos 36 nidos. Realmente son muy pocos. Aunque el año pasado la cifra rondó entre los 30 y 35. Tenemos incidencias bajas”, detalló.

El especialista atribuyó este panorama al factor de luminosidad urbana en las playas de Seybaplaya, la cual afecta las zonas de anidación de esta especie marina.

Huevos infértiles

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En cuanto a la presencia de huevos infértiles o calcificados, explicó que este fenómeno puede deberse a condiciones de la playa, variaciones de temperatura o aspectos propios de la biología de la especie.

El declarante comentó que el Campamento Tortuguero de Seybaplaya cuenta con más de 15 años de trabajo ininterrumpido en la conservación de la tortuga carey, realizando labores voluntarias de monitoreo sobre una extensión de playas de 8 kilómetros.