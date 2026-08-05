Tragedia migratoria en Ceuta deja 141 muertos; familias buscan a decenas de desaparecidos

La crisis migratoria registrada en la frontera entre Marruecos y Ceuta dejó al menos 141 personas fallecidas entre el 30 de julio y el 4 de agosto de 2026, de acuerdo con el recuento elaborado por la organización Caminando Fronteras.

La ONG señaló que 78 cuerpos fueron recuperados en Ceuta, ciudad española ubicada en el norte de África, mientras que otros 63 cadáveres fueron localizados en territorio marroquí. El balance supera los datos difundidos hasta ahora por las autoridades de ambos países, por lo que el número definitivo de víctimas todavía podría cambiar.

¿Cómo ocurrió la tragedia migratoria en Ceuta?

Las primeras investigaciones apuntan a que una parte de las víctimas murió ahogada mientras intentaba llegar nadando desde la costa de Marruecos hasta Ceuta. Otras personas habrían fallecido por aplastamiento durante una concentración masiva en las inmediaciones del paso fronterizo de El Tarajal.

La emergencia comenzó con la llegada de miles de migrantes que intentaron ingresar a territorio español por mar y tierra. El volumen de personas provocó una situación crítica en la frontera, donde participaron servicios de emergencia, agentes de la Guardia Civil, personal forense y equipos médicos.

Caminando Fronteras explicó que su recuento fue elaborado mediante trabajos de identificación realizados en el terreno y con información proporcionada por familiares y comunidades de origen.

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¿Por qué las cifras de fallecidos son diferentes?

El número de víctimas continúa generando discrepancias. Caminando Fronteras contabilizó 141 muertos, mientras que los reportes oficiales españoles habían ofrecido balances menores durante los primeros días de la emergencia.

El Gobierno de Ceuta informó el 3 de agosto que el número de fallecidos había ascendido a 88. Días antes, las autoridades habían reportado 57 y posteriormente 67 cuerpos recuperados en la costa, lo que refleja que la cifra aumentó conforme avanzaron las labores de búsqueda.

Las autoridades marroquíes también han reportado una cantidad menor de víctimas respecto al balance de la ONG. Esta diferencia podría explicarse por los procesos de localización, traslado e identificación de cuerpos en distintas morgues.

Activan protocolo para identificar a las víctimas

En Ceuta se puso en marcha un protocolo especial para emergencias con múltiples víctimas, similar al utilizado después de accidentes aéreos, ferroviarios o desastres de gran magnitud.

La medida permite coordinar a médicos forenses, policías, autoridades judiciales y servicios de atención a familiares. También se habilitaron instalaciones provisionales para conservar los cuerpos mientras se realizan autopsias, pruebas de ADN y comparaciones de huellas dactilares.

Uno de los principales problemas es que muchas familias viven fuera de España y no cuentan con los recursos o permisos necesarios para viajar hasta Ceuta. La falta de coordinación consular podría provocar que algunas personas sean sepultadas sin haber sido plenamente identificadas o sin que sus familiares decidan las condiciones del entierro.

"Boğularak" ve "ezilerek" öldükleri sanılıyor



Caminando Fronteras, Fas'tan Ceuta'ya kitlesel geçişlerde en az 141 göçmenin öldüğünü duyurdu. Kurum sözcüsü Helena Maleno, boğulma ve ezilme gibi ölüm sebeplerinden ve sınırda devreye sokulan kriz protokolünden bahsetti… — Evrensel Gazetesi (@evrenselgzt) August 5, 2026

Familias buscan a migrantes desaparecidos

Helena Maleno, portavoz de Caminando Fronteras, señaló que numerosas familias todavía buscan a personas que intentaron cruzar la frontera y de las que no han recibido información.

La Guardia Civil española habilitó canales para recopilar datos sobre desaparecidos, fotografías, documentos, características físicas y muestras que ayuden a identificar a las víctimas.

La organización denunció que la tragedia evidencia las consecuencias de las políticas de control fronterizo y la utilización de las personas migrantes como instrumento de presión política entre países.

Mientras continúan las investigaciones, las autoridades y organizaciones civiles enfrentan el reto de determinar el número real de fallecidos, identificar los cuerpos y ofrecer respuestas a las familias que aún desconocen el paradero de sus seres queridos.

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